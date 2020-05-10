رسائل وجهها مواطنو الحسكة إلى الأحزاب الكردية وحكومة باشور

وحدة الصف الكردي في روج آفا من أكثر المواضيع التي تطرق إليها المواطنون والساسة والمثقفون، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة بشكل خاص، وكافة أجزاء كردستان بشكلٍ عام.

وقد انطلقت هذه المبادرة مع بداية الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" للمناطق الحدودية لشمال وشرق سوريا, من قبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تكاتف كافة الأطراف والأحزاب السياسية الكردية لمواجهة العدوان الذي يتعرض له الكرد، ومن مختلف القوى، وفي مقدمتها تركيا.

ونتيجة لتأخر إعلان وحدة الصف، لا يزال جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يشنون هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، وأيضاً باشور كردستان, وآخرها على قرية "زينة ورتي" وهدفها إحداث نزاع داخلي واقتتال كردي - كردي.

ومنذ أيام والاجتماعات تُعقد بين الأحزاب الكردية الموجودة ضمن الإدارة الذاتية، وأحزاب المجلس الوطني الكردي، وحول هذه الاجتماعات رصدت كاميرا وكالة أنباء هاوار آراء أهالي مدينة الحسكة، الذين استنكروا الهجمات التركية على كافة مناطق شمال وشرق سوريا وكذلك مناطق باشور كردستان.

وأوضح الأهالي أن هدف الاحتلال التركي ومرتزقته، منع تحقيق الوحدة الكردية والقضاء على هوية وثقافة الشعب الكردي.

عبدالعزيز شيخموس، من أهالي حي الناصرة قال "نحن الكرد لدينا أمنية واحدة، وهي تحقيق وحدة الصف الكردية في هذه المرحلة الحساسة, حيث جميع دول العالم وفي مقدمتها الدولة التركية الفاشية تحاول القضاء على الهوية الكردية".

واستنكر شيخموس، الأحداث الأخيرة التي حصلت في مناطق باشور كردستان، وأردف "كان على حكومة إقليم كردستان رفض حدوث هذه الهجمات على مناطقها ومواجهة العدوان التركي".

ولوحدة آراء وأهداف الشعب الكردي في روج آفا، دعا شيخموس، الشخصيات السياسية والجهات المعنية إلى التكاتف، وعدم التضحية بالشعب على حساب مصالحها الحزبية والشخصية, للتغلب على العدو الذي يحاول القضاء على الوجود الكردي.

الوحدة ستزيل كافة العراقيل

وبدوره يؤكد المواطن عبدالباقي إبراهيم, على أهمية الوحدة الكردية، ويقول "الشعب الكردي، صغيره قبل كبيره يريد الوحدة والتكاتف, لأنه بتشتتنا وعدم وحدتنا يسهل على العدو القضاء علينا".

وأوضح عبدالباقي، أن العدو له دور كبير في عدم حدوث وحدة الصف الكردي إلى الآن، وتابع قائلاً "الدولة التركية ومنذ الأزل تحاول القضاء على الشعب الكردي بشتى الوسائل, ولكن عند حدوث وحدة الصف الكردي سوف نقضي على كل من يعترض طريق حريتنا وحقوقنا".

ومن جانبه وجه المواطن محمد عبدالغفور، رسالة إلى الأحزاب الكردية أوضح فيها أهمية الوحدة في الظروف التي تمر بها المنطقة، وأضاف "نحن الشعب الكردي في مناطق شمال وشرق سوريا نطالب كافة الأحزاب السياسية بالإسراع في تحقيق وحدة الصف الكردي، لأننا نمر بمرحلة حساسة جداً, وهذا أنسب وقت للوحدة الوطنية".

وبيّن عبدالغفور، أنه على الأحزاب الكردية التحرك والعمل على تحقيق هذه الوحدة, "لأنه بالوحدة تتشكل القوة، وكذلك تُنال الحقوق والحرية".

(هـ ن)

ANHA