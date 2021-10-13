رسائل من كولومبيا: حرية القائد أوجلان هي حريتنا

تتصاعد ردود الأفعال حيال المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، والتي تركت خلفها 23 عاماً. وتتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج عن القائد أوجلان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كولومبيا. فقد وصف الكولومبيون أسر القائد عبد الله أوجلان أنه "هجوم على الإنسانية". وقالوا إن النضال المتصاعد اليوم من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان هو نضال من أجل حريتهم أيضاً.

علماء الاجتماع والنشطاء الكولومبيون الذين تحدثوا إلى وكالتنا أعربوا عن دعمهم للقائد عبد الله أوجلان.

ولفت الناشط الكولومبي إيمانويل روزنتال الانتباه إلى التشابه بين أيديولوجية القائد عبد الله أوجلان، ونضال الشعوب المحلية في كولومبيا، وأضاف قائلاً: "أطروحات القائد أوجلان حول النظام البيئي وتحرير المرأة، يشبه إلى حد بعيد أسلوب حياة سكان هذه القارة. الذين لم يشهدوا فقط ثورة واحدة من العصر الحجري الحديث، بل إن هذه القارة عايشت العديد من ثورات العصر الحجري الحديث. وتؤكد الأدلة التي ظهرت في منطقة الأمازون أن الشعوب المحلية كانت تعيش هنا بشكل متواصل منذ 19 ألف عام. ولهذا السبب فإن أفكار القائد عبد الله أوجلان تتشابه كثيراً مع كفاح الشعوب المحلية من أجل حماية الحرية والطبيعة".

'المؤامرة الدولية هجوم ضدنا أيضاً'

وتابع قائلاً: "أولاً، جميع الشعوب المحلية ترى نفسها أنهم من بنات وأبناء الطبيعة. ولهذا فإن حماية الطبيعة تعني حماية هذه الشعوب. ثانياً، تتماشى الإدارات المحلية والحكومات الذاتية والاستقلال الذاتي، مع النظام الكونفدرالي الديمقراطي الذي طوره القائد من حيث المبدأ. ثالثاً، الحرية تنطوي على معانٍ حياتية بالنسبة لشعوب المنطقة، استناداً إلى أسس تجاوز النظام الأبوي. لكن مع الأسف، لم يتم إجراء الكثير من الأبحاث حول هذه المنطقة.

نتعلم أشياء جديدة كل يوم من نضال القائد أوجلان. القائد الذي سُجِن منذ 23 عاما بسبب هذه القيم. لهذا السبب نقول إن هذا الأسر هو بمثابة هجوم على حرية الشعوب الأصلية والنساء والمنطقة بشكل عام ".

'نحن نطالب بحرية أوجلان الجسدية'

وقال روزنتال إن مطلبهم هو الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأضاف: "يجب تطوير العلاقة بين الشعب الكردي وأهالي هذه المنطقة ونضالهم التاريخي. هناك الكثير من أوجه التشابه بين أفكار القائد أوجلان ونضال أبناء هذا المجتمع."

بيدرو شافيز، زعيم شعب البوربيشا من منطقة شيران ذات الحكم الذاتي في ولاية ميتشواكان المكسيكية وعضو في حكومة شيران الثانية، قال إنهم يقفون إلى جانب القائد عبد الله أوجلان.

'نحن مع أوجلان'

وقال شافيز في سياق حديثه: "باسم السكان الأصليين للمكسيك، نتوجه بالتحية ورسائل الدعم إلى القائد أوجلان، يجب أن تعلموا أننا معه. نحن نشارك الشعب الكردي الشجاعة التي يبديها منذ 23 عاماً، كما نشاركه آلامه أيضاً. إن لنضالنا ونظرتنا للعالم ومسيرتنا أهداف مشتركة."

'نضالنا هو انعكاس لنضال أوجلان'

كما عبّر عالم الاجتماع الكولومبي، فيلمو روسيو ألميندرا كويغواناس، عن موقفه إزاء العزلة المشددة التي يتعرض لها القائد أوجلان، وأكد أنه يعتبر العزلة المشددة إهانة كبيرة بالنسبة له.

وتابع ألميندرا كويغواناس: "القائد عبدالله أوجلان يقدم لنا نموذج الحياة والمقاومة من أجل الإدارة الذاتية المتواصل منذ مئات السنين. نحن كشعوب أصيلة لدينا تاريخ يمتد لآلاف السنين ونواصل المقاومة منذ مئات السنين. النظام الرأسمالي ينكر وجودنا. ولكي يتمكنوا من تشتيتنا يفرضون علينا أن ننسى قادتنا ومبادئنا أيضاً".

وأكد فيلما على أن انتشار أطروحات القائد عبد الله أوجلان مهم بالنسبة لهم وقال في هذا الصدد: "يجب أن يعلم الجميع أن النضال الذي يخوضه القائد أوجلان، رغم ظروف الأسر، ينعكس على نضالنا. إن النضال من أجل الدفاع عن أوجلان وتحقيق حريته هو نضال من أجل حريتنا أيضاً".

'حرية أوجلان الجسدية ضرورية من أجل هذه الجغرافيا'

ووجّه فيلما رسالة دعم إلى القائد أوجلان، وقال: "طالما بقي القائد عبدالله أوجلان أسيراً، فإنهم سوف يعيقون نضالنا من أجل الحرية ومن أجل مستقبلنا التشاركي، ونضالنا من أجل الإدارة الذاتية. حرية القائد أوجلان ضرورية أيضاً للجغرافيا المعروفة باسم كولومبيا. الآن نحن أيضاً أسرى هنا. إنهم يقتلوننا ويبيدوننا. لهذا السبب فإننا بحاجة إلى علاقة صادقة ".

(ك)

ANHA