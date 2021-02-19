رسائل إيجابية متبادلة بين أميركا وإيران

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم، أن بلاده مستعدة للتراجع عن كافة الخطوات السابقة، إذا ما تم رفع العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن واشنطن ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع مجموعة 5+1 مع إيران.

وأبلغت الإدارة الأميركية مجلس الأمن بإلغاء إعلان الرئيس السابق، دونالد ترامب، بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظرائه الفرنسي جان إيف لودريان والبريطاني دومينيك راب والألماني هايكو ماس، يوم أمس، الملف النووي الإيراني.

وأكد بلينكن أن "الطريق إلى الدبلوماسية مفتوحة" في الوقت الراهن، ولكنه حذر من أن "وقت الاختراق" الذي تحتاج إليه إيران لإنتاج المواد الكافية للسلاح النووي بات "ثلاثة أو أربعة أشهر"، وأن "الوقت يمضي بسرعة".

فيما أفاد مسؤول أميركي ثانٍ أن واشنطن أبلغت بعثة إيران في الأمم المتحدة أنها ستخفف قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين، مؤكدًا أن إدارة بايدن لم تتواصل مع مسؤولين إيرانيين بخلاف الإبلاغ بتخفيف قيود السفر.

(ش ع)