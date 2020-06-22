رسائل دولية لإسرائيل بشأن خطة ضم الضفة الغربية

نظمت الحكومة الفلسطينية، مهرجان شعبي واسع في أريحا والأغوار، رفضا لخطة الضم الإسرائيلية.

وشارك في المهرجان ممثّلون عن المجتمع الدولي، أبرزهم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي وقناصل الدول الأجنبية، بما فيهم القنصل البريطاني العام والسفير الصيني والسفير الأردني.

وفي كلمة له، دعا ميلادينوف إلى الوقوف دقيقة صمت على روح إياد الحلاق، الشاب الفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي قتلته القوات الإسرائيلية.

وقال إنّ مخطّط الضمّ "ضد القانون الدولي وسيقضي على حلم السلام وإقامة الدولة الفلسطينية".

فيما قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، إن موقف الاتحاد "واضح جدًا" من المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي "لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف أنّ "أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأن يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا".

وتابع "أي عملية ضم وخطوات أحادية الجانب ستخلق تبعات لا يمكن إصلاحها، وتقويض مباشر لحل الدولتين القائم على المفاوضات"، مشيرا إلى أن الاتحاد يراقب عن كثب تبعات هذه المخططات.

وأكد أنه "في حال تنفيذ أي ضم فسيكون هناك رد من الاتحاد يتناسب مع هذه التبعات"، ويرى أن ذلك ستكون له نتائج على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم "التزامًا طويل الأمد" حيال رؤية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تحيا في سلام وأمان جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وأضاف "يعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة وقادرة على الاستمرار في المستقبل تحيا في سلام وأمان جنبًا إلى جنب مع إسرائيل".

وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وأن تعمل على إنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة وكافة الانتهاكات من هدم بيوت وترحيل قسري وتقييد حرية الحركة والوصول وتدمير حتى مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، ولفت إلى أن النشاط الاستيطاني في القدس يعمل على تمزيقها جغرافيا ويعزلها عن سائر مدن الضفة ويقوّض إمكانية أن تكون القدس عاصمة لدولتين.

في حين قال السفير الروسي، غوتشا بواتشيدزه، إن الوضع "يتطلّب الاستئناف العاجل للمفاوضات بوصاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق شامل قائم على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

فيما أشار مراسلنا، نقلا عن مصادر فلسطينية، ان الجيش الإسرائيلي احتجز عشرات الحافلات التي تقل محتجّين قادمين إلى مدينة أريحا للمشاركة في المهرجان، كما أغلق الطرق المؤدية للمهرجان.

)ع م)