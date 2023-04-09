رسائل دعم ومساندة لقوات الدفاع الشعبي خلال مراسم الشهيد هوكر قامشلو

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم غيابية للشهيد المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، هوكر قامشلو (حسين أحمد)، الذي استُشهد في منطقة غاري بمناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان) عام 2020.

وشارك في المراسم التي نُظمت في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، المئات من أهالي مدينة قامشلو وريفها، وأعضاء المؤسسات المدنيّة وممثلون عن الأحزاب السياسيّة، رافعين صور الشهيد هوكر قامشلو والقائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء، محي الدين حسن كلمة، أشار فيها إلى أن الأهالي ممتنون لقوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار، وقال: "لأنهم يتصدّون للهجمات الوحشية بإرادة قوية منذ سنوات. يسعى العدو إلى إبادة الشعب من خلال الهجمات التي يشنّها على الكريلا والعزلة التي يفرضها على القائد عبد الله أوجلان، ولكن ليعلم العدو أن إرادة وتنظيم ووحدة الصف الشعبي ليس ضعيفاً".

يستمدّ الشعب القوّة من شهدائه

ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، سليمان عثمان، كلمة أوضح فيها أنّ المرء يستمد القوة من الشهداء.

وقدّم عضو مجلس قامشلو العسكري، محمد زيدان، تعازيه لعائلة الشهيد هوكر قامشلو، واستذكر جميع شهداء ثورة 19 تموز، وسلّط الضوء على دور الشهداء في تتويج الثورة بالانتصار.

وأشارت عضوة مؤتمر ستار، منيجة حيدر، إلى مقاومة ونضال مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة - ستار ضد دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا، وأكدت: "إننا نعيش بكرامة على الرغم من كل الصعوبات، وهذا بفضل الكريلا".

وانتهت المراسم بتسلّيم مجلس عوائل الشهداء وثيقة شهادة الشهيد هوكر قامشلو، إلى اسرته.

(س ب/ر)

ANHA