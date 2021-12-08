رسائل دعم من كوباني للمعتصمين في سيمالكا

حديث السياسي الكردي ونائب الرئاسة المشتركة لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني (PADK) في إقليم الفرات، نهاد رمي، جاء تعليقاً على استشهاد 5 من مقاتلي قوات الكريلا، في الـ 28 من آب المنصرم خلال كمين نصبته قوات من الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان بباشور كردستان، فيما أسر مقاتل آخر من قوات الكريلا.

ونصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة خيمة اعتصام، بتاريخ الـ 5 من تشرين الأول المنصرم على الحدود عند معبر سيمالكا، للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء، والكشف عن مصير المختطفين، ولكن الديمقراطي الكردستاني يرفض إرسال الجثامين والكشف عن مصير المختطفين.

ومازال الاعتصام مستمراً حتى الآن، وذوي الشهداء لا يقبلون بالعودة إلى منازلهم دون استلام جثامين أبنائهم الشهداء.

'على الديمقراطي الكردستاني تلبية طلب المعتصمين بأسرع وقت'

وحول هذا الموضوع، يقول السياسي الكردي نهاد رمي بأن "ما يفعله المعتصمون على حدود معبر سيمالكا هو مقاومة، ويطالبون الحزب الديمقراطي الكردستاني بإرسال جثامين شهدائهم من قوات الكريلا الذين استشهدوا خلال كمين نصبته قوات الديمقراطي الكردستاني، لذا يجب على الديمقراطي الكردستاني تلبية مطلب المعتصمين بأسرع وقت، لأن هؤلاء الشهداء هم شهداؤنا جميعاً وهم مقدسون".

وأضاف نهاد رمي: "على الديمقراطي الكردستاني الكف من ممارسة هذه السياسة لأنها مؤامرة من الدولة التركية على الشعب الكردي".

وفي خضم حديثه تطرق رمي إلى تعاون الديمقراطي الكردستاني مع تركيا، وقال "لا يمكن للعدو أن يصبح صديقاً، علينا العمل معاً من أجل إفشال هذه المؤامرة والنضال من أجل تحقيق حريتنا التي سلبوها منذ زمن بعيد".

'مصالح الديمقراطي الكردستاني على حساب دماء الشعب الكردي'

وأكد نهاد رمي أن "الشعب الكردي لن ينسى ما يفعله الحزب الديمقراطي الكردستاني لأنهُ "تاريخٌ أسود"، وهذه السياسة لصالح الدولة التركية، والديمقراطي الكردستاني ينفذ ما يطلب منه من أجل مصالح ضيقة على حساب دماء الشعب الكردي والقضية الكردية".

وقال السياسي الكردي نهاد رمي في ختام حديثه أن "الشعب الكردي واحد وآلامه وقضيته واحدة. لا يوجد فرق بيننا ونحن أهالي كوباني ندعم المعتصمين الذين يطالبون بتسليم جثامين أبنائهم الشهداء، ونبارك مقاومتهم ونقف معهم وسنفعل كل شيء من أجلهم وكل ما يتطلب منا، ونقول للمعتصمين تابعوا إلى النهاية حتى تتحقق مطالبكم".

(ج ع/ج)

ANHA