رمزية محمد: قتل امرأة حامل هو ذروة الوحشية

تعرضت امرأة حامل تدعى نعمت بهجت شيخو (32 عاماً) للقتل تحت التعذيب في السجن الخاص بالاستخبارات التركية في مدينة عفرين المحتلة.

وحول هذا الموضوع تحدثت المتحدثة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد لوكالتنا.

أوضحت رمزية محمد أن الأهالي يتعرضون للممارسات الوحشية يومياً منذ احتلال عفرين وكري سبي وسري كانيه، وخاصة النساء فهن يتعرضن لهجوم شديد وعنيف حيث يتعرضن للاختطاف، الاغتصاب، والقتل.

وذكرت رمزية محمد أن الأشخاص الذين يُحررون من سجون الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها في المناطق المحتلة تتأزم حالتهم النفسية بسبب التعذيب ويواجهون الأمراض يومياً. وأشارت رمزية إلى الجريمة الأخيرة التي تخص مقتل امرأة حامل وتابعت "هذه الجريمة هي ذروة وحشية الدولة التركية المحتلة.أشد أنواع الوحشية هو قتل امرأة حامل في شهرها السادس تحت التعذيب. تنادي الدولة التركية باسم الإسلام ولكنها من ناحية أخرى تطبق هذه الوحشية على الشعب".

كما ذكرت رمزية محمد أنه لا يجوز قتل طفل موجود في بطن أمه ولم يولد بعد ولكن هذا الطفل قتل مع أمه، وقالت " هذا أشد أنواع العنف وهو يمارس على مجتمعنا في عفرين المحتلة".

'يريدون جعل نظامهم الاحتلالي مقبولاً من خلال نساء عفرين'

أوضحت رمزية محمد أن للنساء دوراً مهماً جداً في ثورة روج آفا وتابعت "يريدون من خلال نساء عفرين القول للنساء؛ نستطيع إخضاعكن متى ما رفعتن رؤوسكن كما نستطيع القضاء عليكن. تقوم الدولة التركية ومرتزقتها بارتكاب الجرائم يومياً. يريدون تأسيس نظام يتماشى مع رغباتهم في عفرين المحتلة".

وأكملت رمزية محمد حديثها قائلةً "لكن مهما مارسوا العنف بحقنا فإن لمجتمعنا حقيقة جوهرية. فهو مدركٌ لثورته. وهذه الثورة ستخلّص المجتمع من الاحتلال".

وأشارت رمزية محمد إلى أن نساء المناطق المحتلة ونساء جميع مناطق شمال وشرق سوريا يعرفن النظام القائم ويردن الخلاص من ذلك الاحتلال. وتتوحد النساء تحت سقف تنظيماتها".

واختتمت المتحدثة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد حديثها قائلةً "نندد بهذا العنف ونناشد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية للتحرك بجدية لإنهاء هذا العنف الممارس على مجتمعنا. يجب أن يفتحوا أعينهم على هذه الأحداث ويوقفوا احتلال الدولة التركية. لم نعد نقبل ممارسات الدولة التركية المحتلة".

(ر)

ANHA