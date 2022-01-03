رمزية محمد: مؤتمر ستار هو المسؤول الأول عن تلبية نداء النساء في المناطق المحتلة

يوسع مؤتمر ستار من دائرة فعالياته بما يتوافق مع ميثاق المؤتمر القائم على أساس مبادئ الإرادة الجوهرية والإدارة الذاتية مع جميع النساء من مختلف الثقافات واللغات والمعتقدات، ضمن دعم مشترك في روج آفا شمال شرق سوريا، وفي أنحاء سوريا.

وفي هذا الصدد، قيّمت الناطقة باسم مؤتمر ستار في روج آفا، رمزية محمد، أعمال المؤتمر خلال العام الحالي، بالقول "لقد تلقينا عدداً من برقيات التهنئة من منظمات نسائية إقليمية وأخرى دولية، واعتبرت جميعها أن مؤتمر ستار قوة المرأة في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، والبنية الأساسية للتنظيمات النسائية".

وأضافت: "بدأ العام 2021 بصخب كبير، تخلله العديد من الفعاليات المهمة، وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على بعض مفاصل الحياة، إلا أن المؤتمر استمر في عقد فعالياته".

2022 تجاوز لقصور 2021

ووضع مؤتمر ستار خلال عقده لمؤتمره الثامن، آلية عمل خاصة بالمؤتمر وجملة من القرارات، أهمها رفع قضايا قتل المواطنين/ـات إلى المحاكم الدولية ومتابعتها، والتعريف بالشهيدات اللواتي استشهدن في شمال وشرق سوريا.

وذكرت الناطقة باسم مؤتمر ستار، بعض أوجه القصور في متابعة قضية العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحريره جسدياً، وقالت: "على الرغم من النجاحات التي حققناها خلال الأعوام الماضية، لكننا نواجه مرحلة أصعب مليئة بالمسؤوليات، أهمها تحرير القائد أوجلان جسدياً"، ولتجاوز هذا القصور دعت رمزية محمد النساء إلى رفع وتيرة النضال السياسي والفكري، والاتحاد معاً لتحقيق الحرية للقائد آبو، بالقول: "بإرادتنا الحرة وتنظيمنا سنحطم ونفشل جميع مخططات العدو، ونحرر المناطق المحتلة، وسنضمن حماية مكتسبات الثورة".

وأطلق مؤتمر ستار في روج آفا فعاليات مكثفة ضمن إطار حملة "كفى للعزلة، للفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية" التي أعلنت عنها منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) ومنظومة المرأة الحرة (KJK) في الـ 12 من أيلول/ سبتمبر 2020.

وحظيت "حملة حان وقت الحرية" بتأييد شعبي في شمال وشرق سوريا ودول عربية وأوروبية، حيث انضمت إليها شخصيات سياسية وكتُّاب وأدباء وأكاديميون وباحثون، من مختلف الجنسيات، وأجمعت الأصوات على تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

في سياق آخر، تطرقت رمزية محمد إلى أهمية الدورات التدريبية وماهيتها بالقول "من أجل التعريف بعلم البيئة وتطويره وجعله أساساً للاقتصاد والصحة والسياسة، تم فتح دورات تدريبية في كافة ميادين الحياة، متخذة من علم المرأة (جنولوجي) عماداً رئيساً في تطوير عملية التدريب".

كما يتخذ مؤتمر ستار من مبدأ الحماية الذاتية في تدريب النساء على آلية الدفاع عن أنفسهن والمجتمع في مواجهة الهجمات والتهديدات، ابتداءً من هجمات الاحتلال التركي مروراً بتهديدات الخلايا النائمة لمرتزقة داعش وانتعاشهم مع كل هجوم تركي.

الاستفادة من خبرات مؤتمر ستار

وفي هذا الخصوص، علقت رمزية محمد على الجرائم الوحشية في المناطق المحتلة في كل من عفرين وسري كانيه وكري سبي وجرابلس وإعزاز، من قتل واغتصاب واختطاف بحق النساء، ورأت أن المسؤول الأول أمام هؤلاء النساء هو مؤتمر ستار، لذا يجب "علينا تصعيد نضالنا للوصول إليهن وحمايتهن".

إلى ذلك، أشارت رمزية محمد إلى تنظيم المرأة العربية لنفسها ضمن مظلة جامعة باسم "تجمّع نساء زنوبيا" بعدما شهد ما حققه مؤتمر ستار في روج آفا، والاستفادة من خبراته على مدار ما يقارب العقد ونصف العقد، بالقول: "فالمناطق العربية المحررة استفادت من تجربة مؤتمر ستار، وشكلت لنفسها تنظيماً باسم (تجمّع نساء زنوبيا) في كل من الطبقة، دير الزور، منبج، الرقة، فما تحقق ناجم عن نجاح ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وأكدت رمزية محمد أن اللوحة الفسيفسائية الجميلة، بمشاركة النساء من جميع مكونات المنطقة، من الكرد والعرب والسريان والتركمان، يعطي جواباً وافياً، ورسالة واضحة لدولة الاحتلال التركي بعدم قدرتها على إنهاء إرادة المرأة الحرة التي ناضلت من أجل الحرية والديمقراطية والسلام رائدة ثورة 19 تموز 2012.

فيما انتقدت الناطقة باسم مؤتمر ستار، النساء العاملات في مؤسسات الإدارة الذاتية لعدم أداء دورهن بالشكل المطلوب في التواصل مع كافة النساء، مشددة على أن تكون كل امرأة مسؤولة عن تلبية نداء أي امرأة تتعرض للعنف وتحتاج إلى دعم وحماية.

ما هي أعمال مؤتمر ستار لعام 2022

وكشفت رمزية محمد عن بعض أعمال المؤتمر الرئيسة التي سيواصل العمل عليها، مثل دعم نضال المرأة ضد الذهنية المتسيّدة، وتوثيق جرائم الاحتلال التركي بحق النساء، والتصعيد من نضاله لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

طالبت رمزية محمد النساء في شمال وشرق سوريا بتنظيم أنفسهن على أساس الحماية الذاتية، وأن يكن على قدر من المسؤولية تجاه بعضهن البعض.

وقدمت في نهاية حديثها نقدها الذاتي لكافة النساء اللواتي لم يتمكن المؤتمر من الوصول إليهن، مؤكدة أن مؤتمر ستار سيكثف من جهوده لتلافي كافة النواقص التي ظهرت خلال العام الجاري.

وقالت: "النساء يترقبننا لتخليصهن من الظلم الذي يتعرضن له، بمن فيهن النساء في عفرين وسري كانيه وكري سبي المحتلة، وأفغانستان، لذا يتوجب علينا تنظيم أنفسنا من هذا المنطلق".

أما دبلوماسياً، فتطرقت رمزية محمد إلى افتتاح مؤتمر ستار مركز له في بلجيكا، بالقول: "إن هدف افتتاح المركز هو التواصل مع كافة النساء اللواتي هاجرن إلى الدول الأوروبية لتنظيمهن وحمايتهن".

(ي م)

ANHA