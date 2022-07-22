رمزية محمد خلال ملتقى ثورة المرأة: هدفنا إيصال ثورة المرأة إلى كامل سوريا

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى الأول لثورة المرأة على مستوى الشرق الأوسط، تحت شعار "بتكاتف المرأة سنحمي مكتسبات الثورة ونطورها"، في قاعة جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاه عرض سنفزيون عن مقاومة شهيدات الحرية في ثورة 19 تموز بروج آفا وشمال وشرق سوريا، ومن ثم ألقت الناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار، رمزية محمد، الكلمة الافتتاحية، رحبّت فيها بكافة النساء وباركت الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز على جميع شعب شمال وشرق سوريا والنساء وعوائل الشهداء.

رمزية محمد لفتت الانتباه إلى كفاح ونضال المرأة في ثورة 19 تموز، قائلة: "بكفاح ونضال ومقاومة المرأة تمكنّا من إتمام عشرة أعوام من الثورة والدخول إلى عامها الـ 11، في كل عام قدمت المرأة مقاومة وكفاحاً لا مثيل لهما، معاً تمكنا من إيصال ثورتنا إلى المرحلة الراهنة".

ونوّهت إلى اندلاع شرارة ثورة 19 تموز في كوباني ومن ثم انتشارها في روج آفا وشمال وشرق سوريا، مبينة: "هدفنا إيصال ثورة 19 تموز إلى كامل سوريا، هذه الثورة التي أصبحت مثالاً لجميع النساء السوريات اللواتي تعرضن للممارسات من قبل مرتزقة داعش والهجمات المتواصلة التي لا زلن يتعرضن لها، ولكنهن على الرغم من ذلك واصلن نضالهن المستمد من ميراث 30 عاماً من نضال المرأة الكردية".

وأضافت: "تمكنت المرأة الكردية من إيصال تجربتها إلى جميع النساء من كافة المكونات، فالمرأة كانت في طليعة هذه الثورة، مما جعلها هدفاً للهجمات والسياسات العنيفة، ومثال ذلك استهداف النساء الطليعيات لثورة 19 تموز".

وعن المكتسبات التي تمكنت المرأة من تحقيقها ضمن ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا طيلة العشر أعوام الماضية، قالت رمزية محمد: "أثبتت المرأة وجودها في جميع المجالات بتنظيم نفسها ولعب دور كبير ضمن الثورة، ومن أبرز هذه المكتسبات التي حققتها، نظام الرئاسة المشتركة في كافة المؤسسات وإثبات دورها بنضالها وكفاحها حتى أضحت مثالاً لجميع النساء في العالم".

رمزية محمد أكدت أنهن يسعين إلى تحقيق آمال "شعبنا وتطوير ثورتنا في هذا الملتقى لنلتف حول كفاح شعبنا وجميع النساء في المنطقة".

هذا، وبعد الانتهاء من كلمة الافتتاحية من قبل الناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد، عُرضت رسائل مصورة من قبل شخصيات نسائية من الشرق الأوسط، باركن فيها انعقاد هذا الملتقى على جميع النساء، وأشدن بمنجزات ثورة المرأة.

وتستمر أعمال الملتقى، بإلقاء كلمة من قبل عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف.

(كروب/ي م)

ANHA