رمزية محمد خلال الاجتماع التشاوري: على النساء التصدي للسياسات التي تحاك ضد الشعوب الكردستانية

بدأ الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في مدينة قامشلو تحت شعار "لتوحيد مواقف النساء الكرديات ضد الاحتلال" بوقوف الحاضرات دقيقة صمت، ثم ألقت الناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، كلمة رحبت فيها بجميع الحاضرات، واستذكرت كافة الشهيدات اللواتي استشهدن في عموم كردستان، كما باركت النساء اللواتي يقاومن ضد الفاشية في سجون الاحتلال التركي.

وقالت: "كسرت النساء مقولة إن السياسة خاصة بالرجل فقط، وأثبتن أن المرأة تستطيع القيام بكافة المهمات لإنهاء السياسات الممارسة بحقها، وخاصة في المناطق المحتلة في عفرين وسري كانيه وكري سبي.

رمزية محمد أشارت إلى الهجمات التي تتعرض لها كردستان، وخاصة روج آفا، من قبل دولة الاحتلال التركي، قائلة: "هذه الاتفاقات والمؤامرات تمتد عبر التاريخ بهدف إبادة الكرد، فيما للنساء الكرديات النصيب الأكبر من هذه السياسات".

ولفتت رمزية الانتباه إلى الدور الذي يقع على عاتق الحركات والتنظيمات النسائية والأحزاب السياسية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وقالت: "على جميع النساء الكرديات أداء دور رئيس في التصدي لجميع السياسات والمؤامرات التي تحاك ضد الشعوب الكردستانية".

وأضافت: "أدت المرأة ضمن ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا دوراً رئيساً من الناحية السياسية وفي جميع الميادين، وبذلك استحقت تعريف الثورة بثورة المرأة".

وشددت رمزية على ضرورة النضال الدؤوب للنساء من أجل حماية مكتسبات المرأة بشكل خاص، ومكتسبات كردستان عموماً، مؤكدة: "ولمناقشة دور المرأة في حماية هذه المكتسبات، والمسؤولية الملقاة على عاتقها، ومواجهة السياسة الممارسة بحقها، نعقد هذا الاجتماع التشاوري".

هذا، وركزت الناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، على دور النساء الكرديات في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل السعي لعقد الكونفرانس الثالث للنساء الأمميات، والوقوف بشكل خاص على الحرب الممارسة ضد المرأة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يهدفون إلى كسر إرادتها، ومنعها من أداء دورها الريادي ضمن المجتمع، ومحاولة طمس دور المرأة المناضلة التي تسعى إلى خلق مقاومة ونضال في كافة ميادين الحياة.

في ختام حديثها، أشادت رمزية محمد بالدور الكبير الذي أدته وحدات حماية المرأة (YPJ) ووحدات المرأة الحرة (YJA STAR) في التصدي لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته والدفاع عن مكتسبات المرأة وحمايتها، مشددة على ضرورة الوقوف إلى جانب الوحدات ودعمها بكل الطرق والسبل، والتأكيد على ضرورة اتحاد التنظيمات النسائية لمواجهة كافة العراقيل التي تواجهها.

هذا وتستمر أعمال الاجتماع التشاوري بالنقاش على المحور الأول "التطورات السياسية في كردستان ورأي المرأة حيالها".

(كروب/ي م)

ANHA