رمزي شيخ موس: تقاطع المصالح خلق الحصار والشعب وحده من يدفع الثمن

تفرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً منذ تسعة أشهر متواصلة، على مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية وتمنع دخول المواد الأساسية والمحروقات والأدوية إليها.

للحديث عن هذا الحصار أجرت وكالتنا لقاءً مع عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري رمزي شيخ موس الذي شجب في مستل حديثه وقال إنه "نابع عن تقاطع المصالح بين النظامين التركي والسوري".

وأشار شيخ موس إلى أن تشديد الحصار منذ 27 نيسان المنصرم أي بعد يومين من المباحثات التي أجرت في موسكو بين وزراء دفاع كل من (سوريا، تركيا، إيران، وروسيا)، تسبب بقطع كامل للتيار الكهربائي عن مقاطعة الشهباء، وتهديد حياة الآلاف من السكان لما حمله من تداعيات على العديد من القطاعات وأبزرها القطاع الصحي.

ووصف شيخ موس الوساطة الروسية لتقريب بين حكومة دمشق والاحتلال التركي بأنها "خطوة تجعل الشعب قرباناً للمصالح الدولية المتشابكة، فمع اقتراب الانتخابات التركية يعمل أردوغان على إبادة الكرد بكافة الطرق والوسائل الممكنة ومنها الاتفاق مع حكومة دمشق لفرض الحصار على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية".

فيما رأى شيخ موس أن حكومة دمشق تعمل على خلق انفتاح على جميع دول العالم ومن بينها الدول العربية، وهكذا خطوة تتطلب تغييراً في الذهنيات والسياسات الخاطئة التي اتبعتها، إلا أنها ماضية في سياساتها الإقصائية غير آبهة بالتغيير وصون حقوق الشعب.

في نهاية حديثه توقع عضو اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي الكردي السوري أن "الأزمة السورية لن يكتب لها الانفراج في ظل اتخاذ حكومة دمشق سياسات معتمدة على الإبادة وفرض سلطة الأمر الواقع بالحصار وغيره"، مطالباً جميع الأطراف بالعمل على ترجيح مصلحة الشعب السوري للتوصل إلى صيغة نهائية للحل.

(ف)

ANHA