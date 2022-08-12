رمزي كارتال: مهام المجتمع الثوري هي استئصال الخونة

تتعرض شمال وشرق سوريا لهجمات عنيفة من قبل دولة الاحتلال التركي، وبشكل خاص هجمات عبر المسيّرات، وشهدت الأيام المنصرمة هجمات كثيفة استهدفت معظم الشريط الحدودي الفاصل بين شمال وشرق سوريا وباكور كردستان، واستشهد إثر ذلك عدد من المواطنين، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

وتهدف دولة الاحتلال التركي لتفكيك النسيج الاجتماعي في شمال وشرق سوريا عبر شبكاتها من العملاء والخونة، لذلك أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية القسم ضد خلايا دولة الاحتلال والعملاء، وتمكنت من إلقاء القبض على العشرات منهم.

على عموم أبناء الشعب والقوى العسكرية خوض النضال في خندق واحد

أوضح الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، رمزي كارتال، أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والتفاف كافة مكونات شمال وشرق سوريا حول ثورة 19 تموز، وقال: "يجب تصعيد النضال من قبل كافة مكونات المنطقة، والرد على الهجمات التي تشن ضد شمال وشرق سوريا. تقوية المنظومة العسكرية غير كافٍ في الوقت الحالي، يجب على عموم أبناء الشعب خوض نضال فذ ضمن إطار حرب الشعب الثورية؛ على عموم أبناء الشعب والقوى العسكرية خوض النضال في خندق واحد، وهذا النضال كفيل بإيقاف هجمات العدو".

وأشار كارتال إلى ضرورة البحث عن كيفية مجابهة هجمات الاحتلال التركي بالطرق المثالية، وضرورة وضع أسس ومبادئ لمجابهة العدو، وضرورة تحضير عموم أبناء الشعب بموجب ذلك، وقال: "العدو يتحضر من أجل إبادتنا، يشن الهجمات ضدنا ويُنشئ قواعده العسكرية ويحصن تمركزه".

على المجتمع إعلان النفير العام ضد الخونة

وتساءل رمزي كارتال عن كيفية حصول دولة الاحتلال التركي على المعلومات من داخل المجتمع الثوري، وقال: "نحن نخوض نضالاً من أجل الحرية، كيف يحصل العدو على المعلومات من داخل المجتمع عبر عملائه؟، إن الشعب الذي يخوض نضالاً وفق أسس حرب الشعب الثورية يجب أن يستأصل العملاء والخونة الموجودين ضمن المجتمع، وكل الذين يتعاملون مع العدو، الذين يبيعون وطنهم وشعبهم من أجل حفنة من المال، وهذا واجب ملقى على عاتق عموم أبناء المجتمع، وعليهم إعلان النفير العام ضد الخونة".

أكد الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، رمزي كارتال، على ضرورة تنظيم المجتمع لصفوفه، وقال: "العدو يسعى لزرع الخوف والرعب ضمن مجتمعنا، لإفراغ المنطقة من سكانها. العدو يقول يجب أن يحتل مسافة 32 كيلو متراً، يجب أن يعي شعبنا مخاطر هذه الأقوال، يجب أن ينظم الشعب صفوفه، ويناضل الجميع من موقعه، على كل فرد ضمن المجتمع النضال وفق الأسس الثورية، يجب اجتثاث الخونة والعملاء".

مهام الشعب الثوري

تطرق كارتال إلى أهمية ومهام المجتمع المنظم في المرحلة الحالية، وقال: "هذه المرحلة تتطلب معرفة كل من يمس قيم الثورة، وكل من لا يدعم الشعب من كافة النواحي السياسية والاجتماعية والمعنوية والأخلاقية، وكل من يفضل مصالحه الشخصية على مصالح المجتمع ويبيع قيمهم بالمال، هذه مهام الشعب الثوري".

وأوضح "حينما نقول المجتمع الثوري، نقول بإنه على كل فرد ضمن المجتمع من الكرد والعرب والسريان التحرك وفق حساسية الحرب، أن ينظم حياته وفق ذلك، أن يتخذ كافة تدابيره. شعب المنطقة اتخذ من مفهوم الأمة الديمقراطية أساساً لثورته لذلك يجب أن يتدرب كل فرد ضمن المجتمع على أسس ومبادئ ومفهوم الأمة الديمقراطية وماهيتها".

مشدداً على ضرورة تصعيد النضال وفق حرب الشعب الثورية، وقال: "لماذا نقول يجب أن يتم تصعيد النضال وفق حرب الشعب الثورية، لأن العدو يسعى للقضاء على الشعب الكردي. العدو في السابق كان يقول هل هناك وجود للكرد أم لا، الآن للكرد وجود في المعادلة الدولية، لذلك يقول الأعداء: هل سيبقى للكرد وجود أم لا".

لفت رمزي كارتال أن صدى ثورة 19 تموز وصل إلى كافة أصقاع الأرض، وقال: "هذه الثورة ستستمر وستصعّد النضال وتحقق النصر، الآن يخوض الشعب الكردي في أجزائه الأربعة نضالاً ضد فاشية دولة الاحتلال التركي، ويجب أن ينضم شعب شمال وشرق سوريا إلى هذا النضال التحرري الثوري".

موضحاً "ما لم يتم كسر حصار الإبادة المفروض على الشعب الكردي من قبل الفاشية التركية المدعومة من بعض الدول العالمية، فإن الحرب ستستمر. نحن الآن نخوض حرباً من أجل كسر حصار الإبادة المفروض على الشعب الكردي والكردستاني".

أكد رمزي كارتال على ضرورة أن تخوض شمال وشرق سوريا نضالاً سياسياً ودبلوماسياً في الخارج بالتوازي مع حرب الشعب الثورية والتنظيم المجتمعي، وقال: "يجب خوض نضال دبلوماسي وسياسي مع أصدقائنا ضمن المجتمع الدولي، يجب أن يخوضوا نضالاً كما حدث في مقاومة كوباني".

(ك)

ANHA