رمياً بالرصاص.. مقتل طالبة جامعية على يد شاب في مصر

وشهدت قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية شمال مصر، مقتل طالبة جامعية رمياً بالرصاص على يد شاب، حيث فشلت محاولات إنقاذها قبل نقلها للمستشفى.

وصرح أحد سكان القرية شبل محمد، لشبكة الحرة،" بأن القتيلة، أماني عبد الكريم الجزار، تبلغ من العمر 20 عاماً وهي طالبة في كلية التربية الرياضية، قتلها المتهم بسلاح ناري أمام منزل أسرتها، وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفر هارباً".

حسب المصدر فإن "الشاب المتسبب في الواقعة حاصل على مؤهل متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاماً، وهو من سكان القرية، وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته، ورفضه أهلها أيضاً".

وكانت مصر شهدت جريمتين مشابهتين أودتا بحياة الشابتين نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا بأيدي شابين.

وطعنت نيرة أشرف، البالغة من العمر 21 عاماً، في أواخر حزيران/ يونيو من العام الجاري، 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة شمال القاهرة، واتضح أن المدان بقتلها كان يضايقها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.

وفي جريمة مشابهة، وبعد أقل من شهرين على مقتل نيرة أشرف، تعرضت سلمى بهجت، صاحبة العشرين ربيعاً، للطعن 15 مرة على الأقل في الزقازيق، الواقعة بين القاهرة والمنصورة. واتُهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.

وتقول ناشطات حقوقيات من مصر إن سلسلة الجرائم العنيفة ضد المرأة، كشفت الثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية التي تجعل المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات.

ووفق إحصاءات حول مُعدلات العنف ضدّ النساء في مصر، بلغت جرائم قتل النساء 296 جريمة في العام 2021، وقعت 214 جريمة منها على يدّ الزوج، كما بلغت "جرائم الشروع في قتل النساء على أيدي الأزواج" لنفس العام 78 جريمة. وبلغت جرائم قتل النساء في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 72 جريمة، وقعت 54 منها على يد أحد أفراد الأسرة، و12 جريمة قتل على أيدي غرباء، بينما عثر على ست جثث مجهولة بدت عليها آثار تعذيب وضرب وخنق.

وعالمياً، كشفت إحصائيات الأمم المتحدة في 22 آذار/ مارس 2022، أنه في كل 11 دقيقة، تُقتل امرأة على يد شريكها أو أحد أفراد أسرتها، في معدل يكشف تنامي ظاهرة العنف الخطيرة بحق النساء والتي لا تلق اهتماماً في أغلب البلدان، حيث تقف فقط في مجال رصد البيانات والتوثيق والنشر في عام ما لتعود بعدها قضايا قتل النساء إلى غياهب النسيان.

(د ع)