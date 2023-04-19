رمضان شهر التكافل الاجتماعي والمحبة والتسامح

يعتبر شهر رمضان من أشهر المباركة لدى المسلمين، فهو شهر العودة إلى الله، وكذلك التعاضد ونبذ الخلافات، إذ أصبحا موروثاً ثقافياً تتناقله الأجيال المسلمة في العالم، ودائماً ما يتم توظيف هذا الشهر للسعي إلى الصلح وإنهاء الخلافات.

المواطن علي الحجي من أبناء قرية الحجر الأبيض في مدينة منبج، تحدث لوكالتنا عن واقع حالهم في هذا الشهر، مؤكداً أن رمضان ليس شهراً للعبادة فحسب، بل شهر للتراحم والتسامح والمحبة والتآلف أيضاً.

وقال: "نحن نحث في هذا الشهر الفضيل على نشر الخير والتسامح بين كافة أفراد المجتمع، وهي عادة متوارثة ونتمنى استمرارها، لنشر المزيد من المحبة والسلام في العالم".

فيما أشار المواطن هشام الجبلي من القرية ذاتها، أن المعاني السامية لشهر رمضان أوسع بكثير من مفهوم الامتناع عن الأكل والشرب، فهو شهر التكافل الاجتماعي والمحبة والتسامح.

(د)

ANHA