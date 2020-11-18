رمضان خلتو يتعافى من كورونا وهو في الـ 91 من عمره

ومع أن رمضان خلتو من مواليد 1929 ويعاني من أمراض القلب، إلا أنه أُفلت من الموت.

في 23 تشرين الأول، ظهرت على خلتو أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لذلك تواصلت أسرته مع غرف الطوارئ في مدينة ديرك لإجراء الاختبار له، وجاءت نتيجة التحليل إيجابية.

ومع ظهور نتيجة الاختبار، عملت زوجته بكل ما لديها لتقديم الدعم والمعنويات لزوجها.

خلتو قال: " بداية إصابتي بفيروس كورونا شعرت بضيق التنفس وسعال شديد ووهن عام، إلا أنني مارست المشي بانتظام ولم أمكث في الغرفة".

ونوه خلتو إلى أن معنوياته لم تنهار نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وقال: "استطعت تجاوزه بعد مرور عشرين يومًا، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة".

وأكد خلتو: "زوجتي وأولادي قدّموا لي الرعاية والاهتمام، بإجباري على شرب السوائل وأكل الفواكه للحفاظ على صحتي، رغم فقداني لحاسة الذوق والشم".

وأشار خلتو إلى أن مقاومة أي مرض أو أي شيء آخر تحتاج إلى معنويات وإيمان قوي لتجاوزه مهما كان صعبًا".

ودعا خلتو كافة أبناء المنطقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

(أ ب)

ANHA