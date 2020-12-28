رجل يبيع طفلته ذات الـ8 أعوام في اليمن

وأثارت قضية بيع الأب اليمني لطفلته، وبعقد موثّق رسميّاً في مناطق الحوثي، غضباً عارماً في أوساط اليمنيين، واعتبروها اتّجار بالبشر وشرعنة للعبودية، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة وصورة مختومة بختم رسمي وشهود، تتحدّث عن حادثة بيع أب يمني لطفلته، في محافظة إب وسط البلاد، وتشير إلى أنّ الأب ياسر عيد الصلاحي، باع ابنته والتي تدعى ليمون، إلى محمد حسن علي الفاتكي، مقابل 200 ألف ريال يمني فقط، أي "نحو 350 دولاراً".

وبحسب الوثيقة فإن حادثة البيع حدثت قبل نحو عام، وفي شهر آب/أغسطس 2019 بالتحديد، وإنّ الأب باع ابنته لكي يسدد ديونه لمطلقته.

واستندت العربية إلى ناشطين، بالقول إنّ "الدوافع والمسبّبات التي أدّت إلى هذه الجريمة تتمثّل بالجانب المادّي، والحالة الاقتصادية للأسرة، حيث أنّ والد الطفلة كان قد طلّق زوجته أمّ الطفلة منذ ما يقارب عامين أو أكثر". ونشر ناشطون مقطع فيديو للأب الذي باع ابنته وهو يتحدّث عن ذلك.

ووصفت صفحة "يمني فيمينيست فويس"، على "تويتر"،عملية بيع لطفلة موثّقة بشكل قانوني من قبل جهات حكومية، بأنّ "العبودية" مازالت موجودة في اليمن ولا يوجد أي تغيير لهذا الواقع القبيح.

وقالت إنّ "الطفلة ليمون تمّ بيعها من قبل المجرم أبوها، وكل من اسمه مذكور في هذه الورقة (وثيقة البيع) هو مجرم ومشارك في الإجرام".

ووفق "يمني فيمينيست فويس"، "بورقة يتمّ البيع والشراء، وبورقة يتمّ استرجاع ما تمّ بيعه، وكأنّ الطفلة ليمونه "سيارة" وليست إنسانة، كما تمّ ارجاعها إلى والدها المجرم" البائع" مع إلزام الأب بعدم التكرار".

وطالبت بمعاقبة وسجن كلّ من شارك بهذه الجريمة بتهمة استعباد واسترقاق البشر.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #ساعدوا_ليمون، بعد الكشف عن الوثيقة، وقاد ناشطون مبادرة استعادوا من خلالها البنت المباعة بدفع المبلغ للمشتري.

(س ر)