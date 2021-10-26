رجل دين يستنكر استهداف تركيا لدور العبادة في شمال وشرق سوريا

عضو اللجنة الدينية التابعة للمؤتمر الإسلامي في شمال وشرق سوريا بناحية تل تمر، صقر خليل، قال لوكالتنا: "دولة الاحتلال التركي استهدفت للمرة الثالثة دور العبادة باسم الدين، حيث قصفت جامع قرية الطويلة، وجامع الدردارة، والمنشآت التعليمية في المنطقة".

ولفت في حديثه" الاحتلال التركي وتحت مسمى الدين والإسلام قد سمح لنفسه بارتكاب الجرائم، فالله عزّ وجلّ قد أوصى بالجار ولكن دولة الاحتلال لا تحترم جيرانها، فهي تطبق أجنداتها في مناطق شمال وشرق سوريا، أمام أنظار العالم أجمع".

ولفت خليل في حديثه إلى جرائم الحرب التي تنفذها الدولة التركي عبر استهداف البنى التحتية المدنية والأماكن المقدسة، قائلاً:" الكنائس ودور العبادة والمنشآت التعليمية والمدنيين استُهدفت من قبل دولة الاحتلال التركي، دون أي حرمة لهذه المقدسات، وهي مستمرة بجرائمها باسم الدين الإسلامي".

ونوّه خليل في حديثه" أردوغان يحاول إعادة الحقبة العثمانية من خلال استخدام الدين كوسيلة سياسية، فالدولة التركية هي دولة احتلال وتستهدف جميع المكونات والمقدسات ولا تفرق بين أي طائفة فهي تريد فقط احتلال هذه الأراضي".

وتساءل خليل: "وما بنيت المساجد والكنائس إلا لعبادة الله، فهل هناك مسلم يستهدف دور العبادة، وأن الشرع الإسلامي يمنع هدم الجوامع والكنائس وكل المنشآت العامة، كما أن الاحتلال استهدف مزار الشهداء في تل شنان الآشورية"، مؤكداً: "إن الاحتلال يستخدم الإسلام عباءة لتنفيذ أطماعه ومخططاته في المنطقة".

وأكمل حديثه قائلاً: "أردوغان ومرتزقته، هجّرونا وظلمونا، وانتهكوا كل الحقوق الإنسانية والبشرية".

في نهاية حديثه طالب عضو اللجنة الدينية التابعة للمؤتمر الإسلامي في شمال وشرق سوريا بناحية تل تمر، صقر خليل، العالم أجمع ورجال الدين بإيقاف الاحتلال التركي وجرائمه بحق الشعب المسالم والمحب للحياة بكافة مكوناته.

(ف)

ANHA