رجال دين وعشائر يدينون صمت البلدان الإسلامية على جرائم الدولة التركية الفاشية

ضمن سلسلة ردود الفعل المنددة بالهجمات والجرائم التركية على شمال وشرق سوريا، أصدر اليوم العشرات من عشائر ورجال الدين بمقاطعة قامشلو (ديرك – كركي لكي- تل كوجر- جل آغا) ببيان إلى الرأي العام، أوضحوا خلاله بأن هجمات الاحتلال التركي لن تثنيهم من المقاومة وتزيدهم إصراراً لدعم قوات سوريا الديمقراطية.

وقرأ البيان أحد رجال الدين في ناحية ديرك، سنان أحمد، وذلك في مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية السورية في الناحية.

وشجب البيان في مستهله "الهجمات الإجرامية التركية على شمال وشرق سوريا والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات وصوامع الحبوب ومحطات الوقود والنفط والكهرباء ودور العبادة ".

وتابع البيان " الفاشية التركية اتخذت من مسرحية تفجير إسطنبول والتي هي صناعة ولعبة استخباراتية تركية مكشوفة كذريعة وحجة لضرب مكتسبات ثورة ١٩ تموز التي حققت الامن والاستقرار لكل المكونات المجتمعية من عرب وكرد وسريان وكلدان وآشور وايزيدية استناداً على فلسفة أخوة الشعوب التي تبنيناها منذ اللحظة الاولى من بناء الإدارة الذاتية الديمقراطية ".

وأكد البيان بأن الهجمات التركية تزيد إصرارهم على وحدة صفوفهم، وقال:" الهجمات لن تنال من ارادتنا بل تزيدنا عزيمة وإصراراً على وحدة صفوفنا والالتفاف حول قوات حماية ارضنا وكرامتنا قوات سوريا الديمقراطية".

وفي الختام انتقد البيان الصمت الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الإسلامية أمام الجرائم التي ترتكب في المنطقة.

(ك ع/آ)

ANHA