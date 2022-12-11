رجال دين مسلمون ومسيحيون يستنكرون إقدام الدولة التركية المحتلة على قصف دور العبادة

استهدفت دولة الاحتلال التركية 30 تشرين الثاني المنصرم، مسجد قرية التروازية التابعة لناحية سلوك في الريف الشرقي لمقاطعة كري سبي، مما تسبّب بتدمير أجزاء منه، ضمن سلسلة هجماتها العنيفة التي تشنها منذ 19ـ 20 تشرين الثاني المنصرم على شمال وشرق سوريا بالطائرات الحربية والمسيّرة.

وفي هذا السياق، استنكر رئيس المجلس الديني في مقاطعة الحسكة، محمد رشيد عبد العزيز، هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة عامةً واستهداف دور العبادة خاصة، مشيراً "تواصل دولة الاحتلال التركي أعمالها الإجرامية من خلال شن أعنف هجماتها على المنطقة وقصف المساجد والمعابد فيها".

منوهاً "ممارسات دولة الاحتلال التركي، ليست لها علاقة بالإسلام والدين، بل يسعى أردوغان من شن هجماته على المنطقة؛ إلى كسب حاضنة شعبية وجماهيرية قبل موعد الانتخابات".

من جانبه، بيّن مطران إقليم الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، مار موريس عمسيح، أن شمال وشرق سوريا تمر بمرحلة حساسة وحرجة في ظل هجمات دولة الاحتلال التركي على شعب المنطقة، "دولة الاحتلال التركي تستهدف الكنائس ودور العبادة في عموم المنطقة، وتستهدف المدنيين بشكل مباشر".

واستنكر عمسيح هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، مبيناً "هدف الاحتلال التركي من استهداف الكنائس ودور العبادة؛ إفراغ المنطقة وتشتيت مكوناتها وتوسيع رقعة احتلاله بحجة حفظ أمن حدوده".

وطالب عمسيح في نهاية حديثه "المنظمات الإنسانية والداعية لحقوق الإنسان بوضع حدّ لهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وشعبها".

(م ح)

ANHA