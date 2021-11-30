رجال الفرات والشهباء وحلب: المرأة أملنا في الخلاص من الذهنية التي تحكمنا

ارتدى الرجال المشاركون في المسيرات المنددة بالعنف ضد المرأة، سترات كتب عليها "لا للاغتصاب، لا للقتل، لا لقتل الأطفال، لا للإبادة"، والتي تأتي في إطار الفعاليات الخاصة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويافطات برتقالية اللون وفقاً لما اعتمدته الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، وذلك تضامناً مع شعار حملة الأمم المتحدة "لوّن العالم برتقالياً: فلننهِ العنف ضد المرأة الآنّ".

الشهباء

نظم مؤتمر ستار في إقليم عفرين بالتنسيق مع مجلس المقاطعة، مسيرة مناهضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتجمع المشاركون في المسيرة أمام مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسين، وهم يحملون أعلام مؤتمر ستار، وصور القائد عبد الله أوجلان، وشهداء مقاومة العصر، وصور الشهداء الذين استشهدوا إثر مجازر الاحتلال التركي بحق أهالي إقليم عفرين.

"تحية لمقاومة النساء في مخيمات النزوح"

وانطلق المشاركون وهم حاملين يافطات كتب عليها "حان وقت الحرية"، "الإصرار في ثورة المرأة مقابل العنف والاحتلال"، "يداً بيد ضد العنف"، "ناضلي لدحر العنف والاحتلال"، نحو ساحة بلدية الشعب الواقع في قرية تل سوسين، وهم يرددون هتافات تحيي مقاومة المرأة ضد الفاشية والظلم، وأخرى تحيي مقاومة أهالي عفرين في مخيمات النزوح.

ولدى وصول المشاركين إلى الساحة وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس ناحية الأحداث، حيدر رشيد، أشار فيها إلى جرائم الاحتلال التركي بحق المرأة خاصة في منطقة عفرين المحتلة، وقال: "يسعى الاحتلال التركي لطمس تاريخها وهويتها، بعد أن كان لها الدور الأكبر في بناء الحضارة وقيادة المجتمع".

وأكد حيدر رشيد أن المرأة عرفت ذاتها وتاريخها، ويعود هذا إلى ما طرحه القائد عبد الله أوجلان من قضية تحرير المرأة، وظهر ذلك من خلال تصديها لكافة المحاولات الهادفة لإمحاء دورها، وإظهارها بمظهر سلعة للدعاية والترويج".

من جهته، دعا عضو مجلس مقاطعة الشهباء المنظمات الإنسانية العاملة في مخيمات النزوح إلى إعادة النظر في خدماتها المقدمة للنساء وتفعيل دورهم بشكل أكبر في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لهم.

حلب

وفي مدينة حلب، وتحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال"، خرج العشرات من رجال حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب في مسيرة مندّدة بالعنف ضد المرأة، والتي تأتي في سياق الفعاليات التي أطلقتها الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا.

وانطلقت المسيرة التي شارك فيها العشرات من رجال حيي الشيخ مقصود والأشرفية أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين أعلام مؤتمر ستار، وصور القائد عبد الله أوجلان.

وهتف المشاركون شعارات مثل "المرأة هي الحياة والحرية"، "لا للعنف ضد المرأة"، وهم متوجهين صوب مجلس حي الشهيد كلهات في القسم الشرقي من الحي.

"المرأة خلاص الرجل من نظام السلطوية"

وفي المسيرة، تم استذكار كافة المناضلات اللواتي ضحين بأنفسهن من أجل خلاص شعبهم من الظلم القابع به منذ 5 آلاف سنة، حيث أشار الرئيس المشترك للمجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، محمد شيخو، إلى أن المرأة هي العنصر الرئيس في المجتمع الأخلاقي والسياسي، وأن شكل العلاقة بين المرأة والرجل مهمة "لأنه يتم تحديد مصير المجتمع بأكمله، فالمرأة منذ القدم تناضل وتكافح ضد الذهنية السلطوية التي لا ترى للمرأة وجود".

ومن جانبه قال عضو مجلس حي الشهيد كلهات بالقسم الشرقي، جمال محمد "إن حرية المجتمع مرتبط بحرية المرأة"، مضيفاً "المرأة هي رفيقة الفكر والسلاح والشهادة، نحن كنّا ضحية جهل موروث، وهي أملنا في الخلاص من الذهنية التي تحكمنا".

كوباني

في السياق، نظم مجلس مقاطعة كوباني مسيرة لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة المئات من الرجال في مقاطعة كوباني وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والعسكري والإدارة الذاتية والأحزاب السياسية الكردية.

وتجمّع المتظاهرون في ساحة الشهيد عكيد حاملين صور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها "لا للعنف ضد المرأة"، "هناك عنف ضد المرأة في عفرين المحتلة"، واتجهوا نحو ساحة المرأة الحرة في وسط المدينة.

ولدى الوصول وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

"الرأسمالية تحارب المرأة لأن المرأة تعرف حقيقة الرأسمالية وتحاربها"

تخللها كلمة، ألقاها عضو هيئة الانضباط العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي، صالح نوح، أشار فيها إلى أن المرأة تكافح منذ مدة طويلة كافة أشكال القمع والاستبداد، ولكن مع التحاقها بركب ثورة روج آفا طرأ تغيّر ملحوظ على نشاطها بتمثيل النساء في كافة الميادين العسكرية والاقتصادية والسياسية منها".

وأضاف: "المرأة هي الأم والأخت والمجتمع بأكمله، ولكن الرأسمالية تستهدف المرأة على مرّ العصور وتستغلها مثل سلعة للبيع والشراء، كما تحارب المرأة لأن المرأة تعرف حقيقة الرأسمالية وتحاربها".

واختتمت المسيرات بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة ونضالاتها الجسيمة.

(كروب/ي م)

ANHA