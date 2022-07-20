رجال الدين في إقليم عفرين يدعون لإيقاف الجرائم التي تُرتكب بحقّ أهالي المنطقة

تجمّع العشرات من أعضاء مؤتمر مجتمع الإسلام الديمقراطي في إقليم عفرين اليوم للإدلاء ببيانٍ يدين تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي.

وقُرئ البيان باللغة العربية أمام مسجد ناحية فافين من قبل الشيخ رشاد حبش.

إذ خاطب الشيخ رشاد في مستهل البيان الأهالي قائلاً: "أيها الإخوة المؤمنون يقول الله تعالى’ يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً في الأرض لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ‘لقد خلق الله تعالى الإنسان وجعله خليفةً له في أرضه ليقيم العدل والمساواة على وجه هذه الأرض، ولكن وللأسف بعض القوى أساءت فهم قوله تعالى فأخذوا يتخبطون ويعيثون في الأرض الفساد، وها هي الدولة التركية أساءت وبشكلٍ علني وصريح لحسن الجوار وأنكرت حق الشعوب التي لطالما حلمت بالسلام وأرادته للجميع بالعيش".

وتابع البيان بالقول: "أيها الإخوة أيتها الأخوات في كل مكان من هذا العالم إنّ الدين بريءٌ من المجرمين الذين يدّعون حرصهم على تخليص هذه الأمة من الظلم والاضطهاد فهم يقتلون باسم الدين ويهجّرون شعوباً بأكملها ويستبيحون المحرمات. فقد استباحت يد الغدر والإجرام ومن يساندها دماء الكثيرين من الأبرياء من خلال اغتيالهم بالطائرات المسيّرة وبكل أنواع السلاح وعلى مرأىً من العالم الذي لم يحرّك ساكناً تجاه تلك الجرائم، فهل يا ترى مات الضمير العالمي؟ لذا توجّب علينا هنا أن نقف جميعاً ومن كل مكونات شعبنا وبلغاته وأعراقه صفّاً واحداً بوجه آلة الحرب والإجرام التي تنتهجها الحكومة التركية ضد شعبنا".

واختتم البيان بالقول: "نطالب ومن هذا المنبر جميع المسلمين في العالم والمنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على الدولة التركية لوقف هجماتها المستمرة وتهديداتها اليومية لأمن أراضينا وشعبنا واتّخاذ قرار حاسم وحازم لإيقاف ذلك السيل الإجرامي".

ANHA