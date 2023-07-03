RJAK تكشف بلوغ جرائم قتل النساء في جنوب كردستان ذروتها

وقالت المنظمة في بيان لها، أصدرته اليوم (3 تموز)، "على الرغم من حدوث تغييرات في كافة المجالات إلا أن وضع المرأة بعد الانتفاضة، تفاقم في جنوب كردستان أكثر من ذي قبل، حيث تتعرض دائماً للعنف والقتل بحجج وأعذار مختلفة".

وأوضحت أنه في الغالب يتم ربط سبب قتل النساء "بحجج واهية" مثل إقدامهن على "الانتحار حرقاً، شنقاً أو الأمراض النفسية"، منوهاً إلى أنه يستخدم هذا أيضاً "كأداة لإخفاء القاتل".

لفتت المنظمة في بيانها الانتباه إلى أنه ومنذ بداية العام 2023، وثقت العديد من التقارير حول حالات القتل والعنف في عدة مناطق جنوب كردستان. وأضافت: "قاموا بالتستر على جميع هذه الجرائم المرتكبة بحق المرأة".

وأفادت بأنه "غالباً ما يطلقون سراح القتلة بعد اعتقالهم لفترة قصيرة، هناك لا يتم احترام القانون، بل يعتمدون على حلول المشاكل بطرق سلطة العشائرية والحزبية".

كشفت المنظمة أن هناك الآلاف من الحوادث مثل "الاعتداء الجنسي، النيل من كرامة المرء، التعذيب، القتل، وغيرها من الأحداث العنيفة، ويتم إخفاء كل أنواع هذا العنف خلف الستار في المراكز القانونية، منظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني"، مسبباً ذلك "في ازدياد ظاهرة العنف في الدرجة الأولى".

وحذرت من بلوغ مستوى العنف ضد المرأة في جنوب كردستان إلى الذروة، وقالت: "يتم ممارسة أعمال العنف بحق المرأة تحت اسم الشرف، الدين، وغيرها من الحجج".

وشددت منظمة المرأة الحرة الكردستانية، على وجوب تنظيم المرأة نفسها ضد كافة أنواع العنف الممارس بحقها، باختلافاتها الدينية، والأيدولوجية، والسياسية، وبذل جهود جادة معاً "بغرض إنهاء هذا النظام السلطوي الذي يرتكب الجرائم بحق المرأة، وينتهك حقوقها"، كما شددت على "محاسبة قتلة المرأة عبر القانون، من أجل إلا تبقى المرأة عبيدة أو كإنسانة من الدرجة الثانية".

(ي م)