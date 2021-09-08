RJAK تعبّر عن مخاوفها حول وضع جوانا عبد الباقي

واعتلقت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني عضوات منظمة RJAK، خولة حسن وجوانا عبد الباقي وسيران حسن، منذ أكثر من 30 يوماً.

وأفرجت أمس الثلاثاء عن خولة حسن وسيران حسن وأبقت جوانا عبد الباقي معتقلة لديها.

وكانت العضوات الثلاث عائدات من مراسم إحياء ذكرى مجزرة شنكال حين تم اعتقالهن من قبل سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في مدخل محافظة هولير جنوب كردستان والخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وصرحت عضوة العلاقات الدبلوماسية في منظمة RJAK زينب محمد أنهن لا يملكن أية معلومات بخصوص جوانا عبد الباقي، وأكدت أن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تتطابق مع سياسات الدولة التركية المحتلة.

'لدينا مخاوف بخصوص صحة المعتقلات'

وعلى الرغم من محاولات عديدة للتواصل مع جوانا والاطمئنان عليها؛ إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يفصح عن أية معلومات عنها ولم يستجب لطلبات زيارتهن. تقول زينب محمد "يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني توكيل محامين للمعتقلة ولا يسمح بأي زيارة لها. الحزب يرفض الزيارات الأسرية وكذلك زيارة المحامين، وليست لدينا أية معلومات عن وضعها النفسي والصحي. وبحسب ما يتوفر لدينا من معلومات؛ فإن جوانا عبد الباقي ليست بصحة جيدة. لهذا السبب لدينا مخاوف حقيقية".

'يتبع سياسات تركيا'

وسلطت زينب محمد الضوء على السياسات المعادية التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد النساء، وقالت "يتبع (الحزب الديمقراطي الكردستاني) السياسات التركية، لا فرق بينهما على الإطلاق. في تركيا يفعلون الشيء ذاته. حيث تتعرض النساء للاعتقال وللجرائم، والحزب الديمقراطي الكردستاني لم يوضح سبب اعتقاله لرفيقاتنا".

وأضافت زينب "لم يبق من حكومة جنوب كردستان سوى الاسم، تركيا هي التي تدير جنوب كردستان. النظام فيها مرتبط بتركيا التي تقف وراء اعتقال رفيقاتنا المعتقلات بدون أية تهمة أو سند قانوني".

'ينكرون قوة ونضال المرأة'

وانتقدت زينب محمد موقف المنظمات النسائية في جنوب كردستان "نضال المرأة في جنوب كردستان وصل إلى مستوى جيد، وهناك أصوات نسائية ترتفع في وجه النظام القائم. حكومة جنوب كردستان تنكر قوة ونضال المرأة. إذ يسعى النظام إلى كتم أفواه النساء وعرقلة نضالهن وتطويع المجتمع عبر النساء".

وأضافت "هناك مواقف ضعيفة من المنظمات النسائية في جنوب كردستان حيال الانتهاكات الحاصلة بحق النساء؛ لأنها متأثرة بالسياسات التي تسيّرها السلطات. وقد أصدرت عدة بيانات لكنها لم تحدث التأثير المطلوب، وهذا محل نقد".

وطالبت زينب بالإفراج الفوري عن جوانا عبد الباقي.

(م)

ANHA