RJAK تعاهد بالسير على نهج نضال يسرى وليمان

وقالت منظمة المرأة الحرة الكردستانية (RJAK) في بيان لها (21 حزيران)، على خلفية استشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة ليمان شويش، وعضو المجلس فرات توما، إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدفت سيارتهم أمس الثلاثاء، على الطريق الواصل بين تربه سبيه – قامشلو، إن "استهداف العدو للمناضلات من أجل الحرية لا يخيفنا ويجعلنا أقوى أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت: "نجدد عهدنا مرة أخرى، بأننا وشعبنا سنستمر ونسير على درب الشهيدة يسرى وليمان ضد هجمات الاحتلال"، مؤكدة أن هذه "الهجمات ضد مناضلي شعبنا من أجل الحرية لا تخيفنا وتجعلنا أقوى أكثر من أي وقت مضى، كما سنصعّد من مقاومتنا ونضالنا من أجل الحرية والسلام وتدمير مخططات العدو".

عرّفت منظمة المرأة الحرة الكردستانية، بالشهيدتين يسرى وليمان، قائلة: "بلا شك أن الشهيدتين يسرى وليمان، دربتا العديد من النساء بالإرادة الحرة وضد الخيانة والاحتلال وأخذتا على عاتقهما مواصلة النضال على نفس النهج. مرة أخرى ندين هجمات دولة الاحتلال التركي على الرائدات والثائرات نحو الحرية والعدالة وحرية المرأة في كردستان والعالم".

(ي م)