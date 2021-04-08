رحيل السياسيّ الكرديّ يوسف ديبو عن عمر يناهز 85 عاماً

ويعدّ يوسف ديبو من أحد القيادات الوطنية في شمال وشرق سوريا، فقد كرّس حياته للسياسة وهو والد عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو.

انتسب إلى الحراك السياسي في عام 1957، وانضمّ للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا منذ بداية تأسيسه، كما انتسب في عام 1965 إلى الحزب اليساري الكردي وعيّن من 1989 إلى عام 1997 سكرتيراً للحزب اليساري.

وفي أواخر عام 1999 اعتزل يوسف ديبو العمل التنظيمي نتيجة خلافات ظهرت في المكتب السياسي للحزب.

كما نال ديبو مرتبة العضو الفخري في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD عام 2015.

وتعرّض للاعتقال من قبل سلطات حكومة دمشق ستّ مرات، وجرّد من حقوقه المدنية إثر مذكّرة صادرة بحقّه من القضاء العسكري في دمشق عام 1974بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية ووهن الروح الوطنية في سوريا.

(م ح/إ)

ANHA