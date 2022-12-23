رحيل الشخصية الوطنية محمد نوري أبو بكر حسن

محمد نوري أبو بكر حسن من مواليد 1953 من أهالي حي قدوربك في مدينة قامشلو، ويعد من أحد أقدم الشخصيات التي تعرفت على حركة حرية كردستان وناضل إلى جانبها حتى آخر أيامه.

تعرف على الحركة اثناء تواجده في ليبيا عام 1980 وبسبب تأثره بفكر القائد عبدالله أوجلان وتعلقه بقضية شعبه عاد الى وطنه عام 1984 ليتابع مسيرته النضالية في قامشلو.

وهو ووالد الشهيدتين ساريا جودي التي استشهدت عام 2008 في مناطق الدفاع المشروع، وعند استشهاد ابنته الكبرى التحقت بها ابنته الثانية لتخلد اسمها من جديد ساريا جودي والتحقت بدورها بقافلة الشهداء عام 2016 في مناطق الدفاع المشروع.

ووري جثمانه الثرى، ظهر اليوم في حي قدوربك بمدينة قامشلو.

(ك أ/آ)

ANHA