رغم توقفها عن العمل لشهرين إلا أنها أنجزت العمل في الوقت المحدد

باشرت مطبعة الشهيد هركول منذ بداية شهر حزيران العمل في المطبعة على مدار 24 ساعة، بعد توقفها قرابة شهرين، نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا، وكثفت العمل في طباعة مقرر الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021، باللغتين الكردية والعربية.

وتمكنت مطبعة الشهيد هركول من تحقيق هدفها المنشود رغم توقفها عن العمل قرابة شهرين نتيجة ظهور وباء فيروس، وإغلاق المؤسسات بقرار من الإدارة الذاتية حرصًا على سلامة الموظفين، إلا أنها نجحت في طباعة المنهاج المقرر الجديد لطلبة الثانوية بفرعيه العلمي والأدبي.

وطبعت مطبعة الشهيد هركول خلال فترة وجيزة منهاج الثالث الثانوي، وبلغ عدد النسخ المطبوعة 260 ألف كتاب وتم تسليمه إلى هيئة التربية.

المدير الفني في مطبعة الشهيد هركول علاء تاج الدين قال: "إن المطبعة خطت المرحلة الصعبة هذا العام، رغم توقفها فترة من الزمن نتيجة ظهور وباء فيروس كورونا"، مضيفًا أن المطبعة اتخذت التدابير والاجراءات الوقائية لحماية وسلامة الموظفين والعاملين فيها.

وأضاف تاج الدين أن بلدية الشعب في ديرك عقمت المطبعة من الداخل والخارج، وباشرت عملها بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة، لتأمين منهاج العام الدراسي الجديد.

علاء تاج الدين أوضح أن المقرر المطلوب تم إنجازه في الوقت المحدد، بالإضافة إلى طباعة الكتب المقررة للمشاركة في معرض الشهيد هركول، والعديد من الكتب الثقافية والاجتماعية.

ياسمين عمر المشرفة في المطبعة أشارت: "رغم توقف العمل لشهرين متتاليين، إلا أن المطبعة لم تتوقف عن تحقيق الهدف والمخطط المقرر للعام الدراسي الجديد".

وأضافت ياسمين أن المطبعة ركزت خلال هذا العام على طباعة المنهاج الدراسي وخاصة منهاج الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي والذي يدرّس هذا العام باللغة الكردية بشكل كامل".

ويلتزم جميع المشرفين والقائمين والعاملين في مطبعة الشهيد هركول باتخاذ التدابير الوقائية التي أصدرتها الإدارة الذاتية للحفاظ على سلامة وصحة الأهالي نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

ودخلت مطبعة الشهيد هركول العمل في 20 تموز من عام 2017، وهي إحدى إنجازات ثورة 19 تموز في روج آفا.

(أ ب)

ANHA