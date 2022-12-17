رغم سوء حالتها الصحية.. إدارة سجن يزد ترفض نقل زينب جلاليان إلى المشفى

بحسب ما أفادت به وكالة أنباء المرأة NUJINHA، فإن إدارة سجن يزد رفضت نقل المعتقلة السياسية الكردية زينب جلاليان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعاني السياسية الكردية زينب جلاليان، من مشاكل صحية، كالمرض الكلوي وأمراض الجهاز التنفسي، وضعف البصر، نتيجة حرمانها من الرعاية الطبية، وعلاوة على ذلك تتعرض للقمع النفسي والتعذيب.

في 11 آذار/ مارس 2008، اعتقلت أجهزة استخبارات الدولة الإيرانية، السياسية الكردية زينب جلاليان بتهم "كالإرهاب، مغادرة البلاد بصورة غير شرعية، امتلاك أسلحة بشكل غير قانوني، الانتماء إلى حزب الحياة الحرة الكردستاني".

ونقلت زينب جلاليان التي حكم عليها بالسجن المؤبد، من سجن خوي إلى سجن ديزل آباد في كرمانشاه، ومن ثم إلى سجن قرتشك في ورامين، والآن هي في سجن يزد، وتعاني زينب جلاليان المعتقلة في أقبية سجون الدولة الإيرانية، من ممارسات تعسفية من قبل القائمين على السجون وعناصر الاستخبارات الإيرانية، تفاوتت ما بين تعذيب جسدي ونفسي، بالإضافة إلى الإهمال الطبي.

(ي م)