رغم كارثة الزلزال... حكومة دمشق ترفع سعر البنزين

نشرت وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق، على صفحتها في "فيسبوك"، صورة قرار حكومي برفع سعر البنزين أوكتان /95/ إلى 6600 ليرة سورية للتر الواحد، دون أنْ ترفقها بأيّ تعليق يبرّر هذا الرفع للسعر.

ويجدر بالذكر بأنّ السعر السابق لهذه المادة كان 5780 ليرة سورية، ما يعني أن رفع السعر الجديد إلى 6600 هو بنسبة قريبة من 15% زيادة عن السعر القديم.

ويُذكر بأنّه كارثة الزلزال لم تمنع الحكومة أيضاً من إصدار قرار رسمي برفع سعر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة سوريّة بدعوى "توحيد السعر"، والذي ظهرت في أعقابه شكاوى من جهات إغاثية تعمل في نقل المساعدات الإنسانية بين المناطق السورية وإلى المناطق المنكوبة بالزلزال، تؤكد بأنّ عملها الإنساني تأثّر سلباً بسبب ارتفاع سعر المازوت وبالتالي ارتفاع أجور النقل.

لم تثني أي أزمة أو كارثة، حكومة دمشق في التلاعب بلقمة الشعب، ضاربةً مصير المواطنين في مناطقها عرض الحائط، ولسان حال المواطنين يقول بعد الزلزال وقرارات حكومة دمشق "فوق الموتي عصة قبر".

(م ش)