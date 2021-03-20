رغم هجمات الاحتلال.. أهالي عين عيسى ومُهجّرو كري سبي يحتفلون بنوروز بروح المقاومة

ونظمت الاحتفالية التي أقيمت في الحديقة العامة وسط الناحية من قبل لجنة الثقافة في مجلس مقاطعة كري سبي.

وبدأت الاحتفالية بكلمة ألقتها الرئيسة المشتركة لمجلس المقاطعة، ليلى مشو، التي رحبت بجميع الحضور، وباركت عيد نوروز على جميع شعوب شمال وشرق سوريا.

بينما حيا الناطق باسم حركة الشبيبة الثورية بمقاطعة كري سبي، بوزان بركل، قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن الناحية، من خلال تصديها لمحاولات المحتل التركي للاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية.

وأشعلت بعدها أمهات الشهداء شعلة نوروز وسط هتافات الحضور والشعارات التي تحيي هذه المناسبة، ثم قدمت عدة عروض فنية من غناء شعبي ورقصات ودبكات فلكورية، عرضتها فرقة كولافا التابعة للجنة الثقافة والفن في مقاطعة كوباني، وفرقة أطفال تل أبيض، وفرقة الأمهات المناضلات في مقاطعة كري سبي.

هذا وتتعرض ناحية عين عيسى وريفها منذ يوم أمس، لهجوم بربري من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته بالأسلحة الثقيلة، إذ استشهد خلالها طفل من قرية الحدريات التابعة للناحية وجرح 4 مدنيين آخرين.

فيما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من صد محاولة التسلل التي قام بها المحتل التركي ومرتزقته على الناحية مكبدةً إياهم خسائر في الأرواح والعتاد.

(د أ)

ANHA