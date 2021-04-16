رغم التوتر بين البلدين.. بايدن متمسك بعلاقات استراتيجية مع روسيا

وقال الرئيس بايدن خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، سعى من خلاله إلى رسم الخطوط العريضة للعلاقات مع روسيا، "لا يمكننا السماح لقوى أجنبية بالتدخل في الانتخابات، وأبلغت الروس بوضوح بأننا سنرد على هجماتهم السيبرانية ضد الولايات المتحدة".

وأضاف "قررنا طرد دبلوماسيين روس ردًّا على تدخل موسكو في الانتخابات، وسنرد على أي تجاوزات".

وحول القمة المقترحة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، قال بايدن "اقترحت عقد قمة مع نظيري الروسي لبحث التحديات المشتركة وعلى رأسها الملف النووي الإيراني"، مشيرًا إلى أن البلدين يمكنهما الانخراط في حوار استراتيجي لضمان "الاستقرار النووي".

وطالب الرئيس بايدن روسيا بخفض التصعيد على الحدود الأوكرانية، مضيفًا "أخبرت بوتين بأن الولايات المتحدة قد تفرض المزيد من العقوبات".

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق الخميس، أمرًا تنفيذيًّا جديدًا للعقوبات لردع ما أسماه بـ "الأنشطة الخارجية الضارة لروسيا".

(ش ع)