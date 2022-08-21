رغم القصف ووقوعها في خطوط التماس.. بلدية تل تمر تواصل تخديم الناحية

على الرغم من وقوع ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وما تتعرض له بشكل شبه يومي من استهداف عبر قصف بري مدفعي وجوي بالمسيّرات، إلا أن بلدية الشعب لم تتوقف عن تنفيذ المشاريع الخدمية التي تخدم سكان الناحية وريفها.

حيث باشرت البلدية اليوم، إعادة تأهيل طريق قرية عب التينة الذي يربط القرية بالطريق العام الواصل بين ناحية تل تمر ومركز مقاطعة الحسكة "المدينة"، عبر مد الطريق بالإسفلت، بعد الانتهاء من مد طبقات الأساس من "الحجر المكسر"، وفق ما بيّنه الإداري في اللجنة التنفيذية لبلدية الشعب في تل تمر، كوران محمد.

وحسب محمد، فقد انتهت البلدية منذ أيام، من مد الحجر المكسر ضمن القرية بطول 500 م، وعرض 6 م، وبسماكة 15 سم، واليوم بدأت بمد المجبول الزفتي من الطريق العام إلى القرية بطول 3 كم، وعرض 5.4 م، وبسماكة 6 سم.

ومن المقرر أن يستمر العمل في المشروع الذي تصل تكلفته، حسب الكشف التقديري، إلى 16 ألف و757 دولاراً أمريكياً، 3 أيام متواصلة، يدخل بعدها الطريق الخدمة.

وفي سياق متصل، أنهت بلدية الشعب في ناحية تل تمر يوم أمس، مشروع تعبيد طريق قرية الحزومية في منطقة جبل كزوان، بمد الطريق بطبقات الأساس "الحجر المكسر" والأسفلت بطول 5.1 كم.

وتستعد البلدية لإعادة تأهيل وتعبيد طريق قرية العاصي الواقعة على الطريق العام، الواصل بين ناحية تل تمر ومقاطعة قامشلو.

(ع س/أم)

ANHA