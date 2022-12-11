رغم القمع.. الاحتجاجات الشعبية بريادة المرأة في روجهلات وإيران مستمرة

خرجت عشرات الطلاب من المعهد التقني في مدينة سنه، أمس السبت، إلى الساحات العامة حيث رددوا شعارات مناهضة للدولة الإيرانية، ومؤيدة لشعار "Jin, Jiyan, Azadî" دون انقطاع، وحسب ما نقلت وكالة روج نيوز عن تقارير، فقد هاجمت قوات الدولة الإيرانية الطلاب، ما أسفر عن إصابة العديد منهم.

كما تجمع مجموعة من النشطاء في سنه، وأقاموا مراسم تذكارية للمتظاهر هيمن عبد الله أمام منزله، وفي مدينة شنو أصدرت المحكمة، أمس السبت، حكماً بالإعدام بحق الشقيقين فرهاد وفرزاد طه زاده، اللذين اعتقلتهما القوات الإيرانية خلال الاحتجاجات.

وفي طهران وأصفهان والعديد من المدن الإيرانية الأخرى، نزل المواطنون إلى الساحات ونظموا المسيرات الصامتة، إلا أنهم تعرضوا للهجوم من قبل القوات الإيرانية، في حين يستمر إضراب الطلاب في العديد من الجامعات.

هذا وتتواصل الاحتجاجات ضد إعدام الدولة الإيرانية للمتظاهرين في جميع الدول الأوروبية.

والاحتجاجات الشعبية بريادة المرأة في روجهلات كردستان وإيران متواصلة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر وتأتي في أعقاب مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية منتصف أيلول الفائت، بذريعة عدم التزامها "بشروط الحجاب".

(ي م)