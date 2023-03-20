رغم الحصار.. حلب والشهباء تستعدان للاحتفال بعيد نوروز

يستعد أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية للاحتفال بنوروز، يوم النصر على العبودية والظلم، رغم ظروف الحصار الجائر.

حلب

بدأت اللجنة التحضيرية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بالتنسيق مع بلدية الشعب، بتاريخ 10 آذار الجاري، بتجهيز مكان الاحتفال في منطقة الشقيف شمالي حي الشيخ مقصود.

ولإبراز لون نوروز، وإظهار الحيين بأبهى حلّة، علّقت اللجنة الزينة واليافطات والأعلام في الشوارع الرئيسة، وحددت مدة الاحتفال، من الساعة 10 صباحاً، حتى الساعة 3 ظهراً.

وبالنسبة لبرنامج الاحتفال، فسيبدأ بإلقاء عدد من الكلمات. ثم تقديم عروض غنائية فلكلورية وثورية من قِبل فرقة جيايي هاواري، وفرقة آكري، وفرقة الشهيد جودي أمانوس التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن، وفرقة الشهيد فاجين التابعة لمركز الهلال الذهبي، أما الدبكات الشعبية فستقدمها فرقة الشهيد روناهي، وفرقة الشهيد سرحد.

الشهباء

وفي الشهباء، ستنظم الاحتفالية في قرية علوشة التابعة لناحية الأحداث، حيث عُلّقت اليافطات يوم أمس، في مناطق متفرقة من مقاطعة الشهباء.

وستُقدم الفرق (جيايي كورمينج، وفاكر، واالشهيد برجم)، عدة عروض غنائية فلكلورية وثورية، كما ستشارك شخصيات فردية في تقديم الغناء، هم؛ محمد بلكو وجمال إبراهيم، أما الرقص الفلكلوري فستؤديه فرق (جيايي كورمينج وكفنا شوبي والشهيد دلشير).

وستبدأ الاحتفالية في مقاطعة الشهباء الساعة 11 صباحاً، حتى الساعة الثالثة ظهراً، بحضور ضيفين هما؛ باران وملك يتيمي من الطبقة، وسيقدمان عروضاً غنائية.

وضمن الإجراءات المتخذة من الناحية الأمنية وانطلاقاً من المصلحة العامة ومنع حدوث أي عمل يزعزع أمن المنطقة ضمن العيد، أصدرت قيادة قوى الأمن الداخلي - حلب تعميماً يتقيد به المواطنين، جاء فيه (الابتعاد عن التجمعات غير المنظمة، ومنع تحرك الدرجات النارية اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية يوم الثلاثاء المقبل، ومنع إطلاق الأعيرة النارية، ومنع دخول وخروج الشاحنات والصهاريج الكبيرة للحي، ومنع دخل المركبات المفيمة".

(ل م)

ANHA