رغم الحصار الخانق.. بلدية الشعب في حلب تنجز مشاريع خدمية

تسخّر بلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، كل إمكانياتها للعمل على تحسين البنى التحتية المتهالكة قبل الأزمة التي عصفت بالبلاد.

وعلى هذا الأساس، تطرح البلدية عدداً من المشاريع المستدامة أو الحلول الإسعافية، لتسيير أمور ومتطلبات المنطقة من الناحية الخدمية، منها مشروع لخطوط المياه، وأخرى لتعبيد الطرق وإصلاح نظم الصرف الصحي.

إيصال المياه لـ 2000 منزل

يعاني أهالي 7 كومينات في حي الشيخ مقصود من انقطاع المياه بشكل شبه كامل، نتيجة عوامل عديدة، أهمها تهالك خطوط نقل المياه، وتخريب عدد من نقاط البنى التحتية، نتيجة الهجمات التي شهدها الحي قبل عدة أعوام.

واستجابة للشكاوى الواردة من قبل الأهالي، باشرت مكاتب وكوادر بلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، مشروع تحسين خطوط المياه الرئيسية ومد خط آخر بطول 300 م، لربط الشبكة مع بعضها البعض، وزيادة الضغط لإيصال المياه إلى المنازل.

وفي حال فشلت الخطة السابقة، هناك خطة بديلة تعمل عليها البلدية، وهي تجهيز 3 آبار مياه غزيرة بمضخات ضخمة، تم تحليل مياهها وهي صالحة للشرب، لضخّها في شبكة المنازل التي لا تصل إليها المياه، وحل المشكلة من جذورها. وذلك بحسب ما أفاد به الإداري في المكتب الفني للبلدية، مظلوم محمد.

وكانت قد خصصت البلدية عدداً من الصهاريج لتوزيع المياه على الأهالي، بأسعار رمزية لتوفير حاجتهم من المياه، ومنع احتكار مسألة توزيعها.

تعزيل 400 متر من الصرف الصحي بشكل شهري

يشير مظلوم محمد، إلى أن البنى التحتية تعرضت للتهميش أيام سيطرة حكومة دمشق، وكان للهجمات دور كبير في تخريب جزء أساسي منها، وهم يعملون في البلدية وفق الإمكانات المتوفرة لترميم ما أمكن من تلك الخطوط.

وحول هذا الموضوع يقول مظلوم محمد: "إن إمكانية تبديل خطوط الصرف أو توسيعها، غير ممكنة في المرحلة الراهنة. نظراً لتكلفتها العالية جداً، لذلك بدأنا بحملة لترميم وتعزيل خطوط الصرف الصحي. ونقوم بتعزيل حوالي الـ 400 م بشكل شهري حسب المتطلبات".

وينوّه مظلوم إلى أنهم في المكتب الفني، وضعوا مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في مخططهم، لميزانية عام 2022، وفي حال الموافقة سيتم البدء بالمشروع.

تحضيرات لاستقبال فصل الشتاء

أما عن تحضيرات استقبال فصل الشتاء ، فتعمل البلدية على إنشاء فوهة 25 مطرية جديدة متوزعة على شوارع حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، لتصريف مياه الأمطار.

إلى جانب ذلك، وضعت البلدية برنامجاً لتعبيد 5 كم من الطرق، وترقيع بعضها الآخر، بناءً على توصيات إدارة الترافيك في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

فيما تعمل البلدية على إحداث فسحة لتحويلها إلى حديقة في منطقة الجبانات بالقسم الشرقي من حي الشيح مقصود، كخطوة لتوفير مساحة تنفّس للأهالي.

أما بخصوص الصعوبات التي تعترض إنجاز أعمال البلدية، فيقول مظلوم، إن نقص الآليات من أهم الأسباب التي تعرقل سير الأعمال الخدمية، إلى جانب نقص المحروقات والمواد الأولية.

ويناشد عضو المكتب الفني مظلوم محمد، الأهالي في ختام حديثه، العمل على مساندة البلدية، عبر الحفاظ على النظافة العامة للحي، وإبلاغ كوادر البلدية عن الأعطال والأخطاء، لإيجاد الحلول لها.

(م)

ANHA