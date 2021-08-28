رغم الهجمات التركية ...العودة إلى شنكال مستمرة

شن مرتزقة داعش بتاريخ 3 آب 2014، هجوماً وحشياً على قضاء شنكال في باشور ، وارتكب المجازر بحق الآلاف من الإيزيديين، واختطف الآلاف أغلبهم من النساء.

وتسبب هجوم مرتزقة داعش بنزوح عشرات الآلاف من الأسر الإيزيدية نحو روج آفا ومناطق باشور ، بعد أن افتتحت المخيمات لاستقبالهم.

العديد من الأسر فضلت العودة إلى شنكال على البقاء في المخيمات، في حين يعمل مجلس الإدارة الذاتية لشنكال على استقبال العائدين، ويوفر لهم المساعدات.

وبحسب أهالي من قضاء شنكال فإن 5 إلى 10 أسر تعود يومياً إلى القضاء من مخيمات باشور ، وتستقر في قراها في شمال وجنوب جبل شنكال.

هذا وفي استمرارية للفرمان كما يصفها الإيزيديون، تسعى تركيا إلى منع العودة وتنفيذ هجمات مستمرة على شنكال.

ويقول شنكاليون عادوا إلى منازلهم في ناحية خانه صور أنهم سعداء بعودتهم.

فقير إلياس وهو من أهالي الناحية، عاد إلى منزله منذ شهر أيلول 2020، دعا بدوره من تبقى في مخيمات النزوح للعودة إلى شنكال وإعادة إعمار شنكال من جديد.

وتابع:" عندما نرى أهلنا في أرجاء الناحية وقد عادوا إليها نشعر بالفرح".

وبتاريخ 16 آب الجاري استهدفت طائرات الاحتلال التركي سيارة القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن في السوق القديم وسط مدينة شنكال مما تسبب باستشهاده مع ابن أخيه المقاتل في الوحدات عيسى خوديدا، وبعدها بيوم في تاريخ 17 آب تعرض مشفى قرية السكينية للقصف التركي مما أدى لاستشهاد 8 أشخاص منهم مقاتلين وأعضاء من الكادر الصحي .

وفي تصريح سابق لوكالتنا اعتبر الناطق باسم لجنة استقبال العائدين في مجلس شنكال عيدو شكر أن عودة الإيزيديين إلى منازلهم في شنكال هي ردة الفعل الأقوى بوجه هجمات تركيا وإفشالها.

وأضاف أن تركيا تسير على خطا أجدادها العثمانيين، وترتكب المجازر بحق الإيزيديين، منوهاً أن جميع الحجج التركية التي تشرعن بها استهدافها لشنكال غير صحيحة، لكنها تخاف من إرادة الإيزيديين وتنظيمهم وتريد محو تاريخهم وثقافتهم.

(سـ)

ANHA