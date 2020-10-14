رغم الدعوات لحل سياسي في ليبيا.. تدريبات تركية لقوات الوفاق

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن قواتها تواصل تدريب قوات حكومة الوفاق، ونشرت صوراً من التدريب أظهرت فريقًا عسكريًّا تركيًّا يدرب عناصر من قوات الوفاق حول كيفية استخدام الدبابة التركية "آم 60" في أحد معسكرات التدريب بمدينة مصراتة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الدورة تأتي في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية التي تقدمها تركيا لحكومة الوفاق الليبية، لكن المراقبين يرون أنها مناورة تركية للالتفاف على المطالب الداخلية والدولية التي تطالب بحل "الميليشيات" المسلحة الضالعة في عدّة أعمال إجرامية وإنهاء وجودها.

والسبت الماضي، نشرت الوزارة صورًا لتدريبات بحرية بمدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس، يقودها مدربون أتراك لصالح قوات حكومة الوفاق، قالت إنها ستستمر 6 أسابيع.

وتعارض تركيا بهذا التدريب الجهود السياسية الإقليمية والدولية المبذولة حاليًّا لإيجاد حل للأزمة السياسية، حيث تنظر اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي النزاع في سبل توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا وتشكيل قوات نظامية، بعد حل المجموعات المسلّحة وتفكيك أسلحتها.

وكان وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، الذي عاد مؤخرًا من تركيا، قد أعلن الشهر الماضي عن اتفاق بين حكومته وأنقرة لتشكيل جيش ليبي.

وقال إن وزارته "بدأت مع الجانب التركي في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة".

وأضاف أنه "تم تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة طرابلس، وستكون الأولوية في بناء الجيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس"، في إشارة إلى "عملية بركان الغضب" التي تتكوّن من "ميليشيات" مدينة مصراتة المحسوبة على تنظيم الإخوان.

وتحاول تركيا إطالة أمد الصراع في ليبيا بوضع عراقيل الواحدة تلو الأخرى، في سبيل عدم التوصل لحل للأزمة التي تعصف بالبلاد وتكبدها خسائر سياسية واقتصادية ضخمة، بغية الاستفادة من ثروات هذا البلد.

(ش ع)