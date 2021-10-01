رغم الانتقادات.. إيران تبدأ مناوراتها الحربية بالقرب من حدود أذربيجان

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الجيش الإيراني أجرى تدريبات عسكرية اليوم الجمعة، في مناطق مفتوحة في شمال غرب إيران، وعرضت دبابات ومدافع هاوتزر وطائرات هليكوبتر وهي تطلق النار على أهداف على الأرض، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وقال قائد القوات البرية العميد كيومارس حيدري للتلفزيون الحكومي: "نحترم علاقات حسن الجوار، لكننا لا نتسامح مع وجود عناصر من النظام الصهيوني (الإسرائيلي) وإرهابيي تنظيم داعش في المنطقة".

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد انتقد المناورات الإيرانية في مقابلة نشرت يوم الاثنين.

وقال علييف: "يمكن لكل دولة تنفيذ أي مناورات عسكرية على أراضيها. هذا حقها السيادي. ولكن لماذا الآن، ولماذا على حدودنا؟".

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تصريحاته.

وقال خطيب زاده في بيان يوم الثلاثاء: "التدريبات التي نفّذتها بلادنا في الحدود الشمالية الغربية. هي مسألة سيادية".

وتشترك إيران وأذربيجان في حدود تبلغ حوالي 700 كيلومتر.

(م ش)