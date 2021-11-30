رفضًا لاتفاق البرهان وحمدوك.. الخرطوم تشهد احتجاجات جديدة

وخرج السودانيون، اليوم الثلاثاء، في تظاهرات جديدة وسط العاصمة الخرطوم رفضًا للاتفاق السياسي بين قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللتعبير عن رفض الشراكة بين المكون العسكري والمدني في إدارة البلاد، التي أرساها الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي.

وتوجّه المحتجون إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، حيث وقّع سابقًا هذا الاتفاق، في دلالة رمزية على رفضه.

وأتت تلك التحركات اليوم بعد أن دعا تجمّع المهنيين السودانيين مساء أمس لمظاهرة "مليونية"، ردًّا على "التحالف بين مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء".

كما اتهم التجمّع في بيان المجلس وحمدوك، الذي عاد إلى منصبه في وقت سابق هذا الشهر إثر الاتفاق مع البرهان، بالسعي "إلى اختطاف أجهزة الدولة"، لكنه قال إن هذه المحاولات "مصيرها الفشل".

فيما أعلنت أحزاب المؤتمر السوداني، والتجمّع الاتحادي، والأمة القومي، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي دعمها للتظاهرات، بحسب ما أفاد مراسل العربية / الحدث.

وكانت الخرطوم قد شهدت الأسبوع الماضي أيضًا تظاهرات مناهضة لهذا الاتفاق، فيما شدد حمدوك أكثر من مرة على ضرورة حماية حق التعبير، وسلامة المحتجين.

وكانت البلاد شهدت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي التوقيع على اتفاق سياسي قضى بإعادة الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، وإطلاق سراح جميع الموقوفين، فضلًا عن إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي سبقتها حملة توقيفات شملت سياسيين ووزراء بارزين.

(د ع)