رفض شعبي لتواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي

شجب أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المناطق السورية المحتلة ومناطق الدفاع مديا، وأّكدوا أنّ مثل هذه الأفعال لا تصب في مصلحة أي كردي، إنما في مصلحة العدو.

المواطن محمد نوري وهو من أهالي حي الشيخ مقصود، أفاد قائلاً "إنّ فتح الطريق من قبل بعض الكرد (في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني) أمام تركيا لتهجم على الكرد، هو طمس للهوية الكردية وإبادة الكرد ولا يقع في صالح الكرد مطلقاً".

واستشهد نوري بالمثل الشعبي (دود الخل منه وفيه) في إشارة إلى ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتابع "عندما يكون عدونا منا، هو الأمر الذي يؤدي إلى دمار مشروع الكرد، وهو أمرٌ معيبٌ ومشينٌ بحقنا ككرد".

وأضاف "إنّ هذا الأمر لا يصب في مصلحة أي كردي، وهذه الخيانات هي التي كانت دائماً تسبب التراجع وليس التقدم".

يجب أن يكون الكرد يداً واحدةً

بدورها قالت المواطنة فاطمة حسن وهي من أهالي حي الأشرفية "إنني أرى هذا التواطؤ أمراً خاطئاً جداً، نحن نريد أن يكون الكرد جميعاً يداً واحدةً، كي لا تذهب دماء شهدائنا هدراً".

ونوّهت أنّ الجرائم التي ترتكبها الدول الرأسمالية ضد الكرد وفي مقدمتها تركيا هي غير مقبولة، "ونحن نستنكرها بشدة".

وأكدت فاطمة على أهمية وحدة وأخوة الشعوب وسط بيئة تسودها الحقوق وتحقيق الأمن والسلام.

"يريدون تدمير أخوة الشعوب"

فيما أوضح محمد علي وهو من أهالي حي الشيخ مقصود أنه "بهذه الانتهاكات التي تحدث من قبل الديمقراطي الكردستاني للكرد، يريدون أن يدمروا مشروع أخوة الشعوب".

وبيّن "التواطؤ بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والمحتل التركي، لا تصب إطلاقاً في مصلحة الشعب الكردي".

ودعا علي في ختام حديثه إلى وحدة الشعوب والأحزاب الكردية، بما يصب في مصلحة الكرد، وأضاف "يجب أن نقف ككرد في وجه مثل هذه الخيانات، ولا يجب أن تتكرر مرة أخرى".

يجب أن يحارب الديمقراطي الكردستاني المحتل

أما المواطنة عائشة عمر وهي من أهالي حي الشيخ مقصود فقالت "إنّ التنسيق بين الديمقراطي الكردستاني والمحتل التركي من أجل الهجوم على الكرد، يسعى لإبادة الكرد والقضاء على الهوية الكردية".

وأكّدت على أهمية وحدة الكرد ضد العدو "بدلاً من أن يحاربنا الديمقراطي الكردستاني من أجل المحتل، يجب أن يحارب المحتل من أجل مصلحة الكرد وتحقيق كردستان الحرة".

وشدّدت عائشة على أنّ المحتل لا يريد للكرد أن يكونوا يداً واحدة؛ لأنّه يعلم أنّ الكرد عندما يصبحون يداً واحدة لن يستطع أحد إيقافهم.

(ك)

ANHA