ويأتي هذا التصريح غداة تقارير أفادت بتقدم قطر بطلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لشراء هذه الطائرات.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن وزير الاستخبارات إيلي كوهين قوله "نحن نعارض أية صفقة بين الولايات المتحدة وقطر تنطوي على بيع طائرات F-35".

ومنذ عام 2016، بدأت إسرائيل بتلقي دفعات من 50 طائرة من طراز "إف-35" كانت اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على شرائها، وحاليًّا تمتلك إسرائيل أكثر من 28 طائرة من هذا الطراز.

هذا وتعتبر إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك هذه الطائرة.

ويثير طلب قطر لهذا النوع من الطائرات، مخاوف من تهديد الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز قدرات المثلث القطري التركي الإيراني في تأجيج الأزمات.

وهو ما جاءت به صحيفة "جيروزاليم بوست"، التي اعتبرت الطلب القطري أمرًا "مثيرا للدهشة"، خاصة أنه يأتي في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، منتصف الشهر الماضي.

(ش ع)