رفات 104 إيزيديًّا توارى الثرى في مقبرة ضحايا كوجو

وكانت فرق حكومية ودولية متخصصة بالبحث عن المقابر الجماعية والكشف عنها، تمكنت من العثور على 18 مقبرة جماعية لأهالي قرية كوجو، الذين قتلوا على يد مرتزقة داعش بتاريخ 15 آب 2014، بعد 12 يومًا من هجوم المرتزقة على قضاء شنكال.

وبعد التعرف على هوية 104 من الضحايا، أقيمت اليوم، في قرية كوجو، مراسم دينية خاصة بالإيزيديين، أحياها العشرات من رجال الدين (القوالين)، وشارك فيها مقاتلون من وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة- شنكال، وممثلون عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية، وحركة المرأة الإيزيدية وممثلون عن المؤسسات المدنية، إضافة إلى الآلاف من أهالي قضاء شنكال ومسؤولون عراقيون.

ودُفن رفات الضحايا في مقبرة خاصة، أنشئت في القرية باسم "مقبرة ضحايا كوجو".

والجدير ذكره أن أكثر من 900 شخص من القرية اختطفوا من قبل داعش، حُرّر منهم حتى الآن 663 شخصًا، فيما بقي مصير 140 آخرين مجهولًا، بينهم 90 امرأة إيزيدية.

(سـ)

ANHA