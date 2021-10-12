رفاق وذوو الشهيدة دليشان إيبش يحيون الذكرى السنوية الرابعة لاستشهادها

وتوجه العشرات من رفاق الشهيدة دليشان وعائلتها إلى مزار الشهيدة دجلة حاملين صور الشهيدة لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الشهيدة مراسلة وكالة أنباء هاوار دليشان إيبش.

وتعرضت دليشان برفقة رفيقيها الشهيد هوكر محمد والشهيد رزكار دنيز خلال تغطيتهم لحملة تحرير دير الزور لتفجير انتحاري من قبل مرتزقة داعش، أدى بالإضافة إلى استشهاد دليشان إيبش وهوكر محمد إلى استشهاد 14 مدنياً بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017 بالإضافة إلى إصابة الشهيد رزكار حينها بجروح ونُقل على إثرها إلى مشافي الجزيرة؛ ليستشهد في 20 كانون الأول من العام نفسه متأثراً بإصابته البليغة.

وقبل البدء بالمراسم وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل والدة الشهيدة دليشان إيبش شمسة محمد علي التي رحبت بكافة الحضور وقالت إن "كافة أصدقائها سائرون على الدرب الذي اختارته دليشان وكلهم دليشان بالنسبة إلي، صحيح أنني فقدت ابنتي دليشان ولكن جميع رفاقها السائرين على خطاها هم بالنسبة لي مثل دليشان".

ومن ثم ألقت مراسلة وكالة أنباء هاوار دجلة أحمد كلمة قالت من خلالها إن "هناك العشرات من أمثال دليشان الذين لا يتوانون عن التضحية بأرواحهم في سبيل نقل الحقيقة، وهم سائرون على خطى الشهداء مثل دليشان، رزكار، هوكر ودلوفان وغيرهم الكثير من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل نقل صوت ثورة شعبهم وحقيقتها إلى العالم".

ولفتت دجلة إلى أن هناك الكثير من المراسلين الذين يواجهون المخاطر في الجبهات الأمامية لكشف حقائق الاحتلال التركي ومرتزقته وما يرتكبون من مجازر وجرائم بحق المدنيين".

واستذكرت دجلة الشهيدة الصحفية دلوفان كفر قائلة إن "يوم غد هو يوم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحفية دلوفان كفر التي ضحت بروحها أيضاً في سبيل أن تكون عيناً للحقيقة أثناء احتلال تركيا ومرتزقتها لمدينتي سري كانية وكري سبي".

وأكدت دجلة في ختام حديثها على مواصلة النضال والسير على نهج الشهداء وكشف الحقائق للعالم بقلمهم وعدستهم.

ومن ثم قام الحضور بإشعال الشموع على ضريح الشهيدة دليشان إيبش ليتوجهوا بعد ذلك إلى زيارة ضريح الشهيد مصطفى محمد مراسل فضائية روناهي.

(م ع/ل)

ANHA