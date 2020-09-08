رفع وتيرة العمل في مجفف الذرة الصفراء مع اقتراب جني المحصول

ومنذ أكثر من شهرين، أطلقت شركة التطوير الزراعة في الرقة مشروع إعادة تأهيل مجفف الذرة الصفراء الواقع شمال مدينة الرقة بـ 1 كم وبكلفة مالية تقدر بـ 325 ألف دولار.

الذرة الصفراء من المواسم التكثيفية الأكثر أهمية في الرقة، وهي من المواسم الأساسية التي يعتمد عليه مزارعو الرقة اليوم، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد موسم القطن والقمح من حيث الأهمية الاقتصادية والاستهلاكية والإنتاجية.

مجفف الذرة الذي يتم تأهيله اليوم، يتألف من ثلاث صوامع تجفيف، تجفف كل صومعة 15طن في الساعة، أي ينتج المجفف 45 طن في الساعة، بالإضافة إلى تأهيل مستودع يستوعب لـ150 ألف طن من الذرة وقبّان إلكتروني حمولته 100طن.

وبحسب المشرف على عمل المجفف حسين ديرك: "رفعنا وتيرة العمل خلال الأيام الماضية لإنهاء المشروع بمدة أقصاها 15يومًا، ومن بعدها سيتم استقبال المحصول مباشرة من المزارعين بعد تحديد السعر من قبل لجنة الاقتصاد في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية.

وأضاف ديرك أنه سيتم استقبال موسم الذرة بشكل كامل من المزارعين وفق شروط الاستلام التي سيتم العمل عليها.

والجدير بالذكر، أن محصول الذرة أصبح محصولًا أساسيًّا لدى مزارعي الرقة بعد توفير مياه الري من قبل لجنة الزراعة والري في مجلس الرقة المدني، واليوم وجود مجفف لاستقبال محصولهم.

(أع)

ANHA