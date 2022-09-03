رفع رسم استخراج جواز السفر.. حكومة دمشق ماضية في نهب المواطنين

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق تعميماً، رفعت بموجبه رسم استخراج جواز سفر "فوري" من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف سورية.

وبررت الوزارة هذا الرفع بأنه نتيجة "حرصها على تلبية رغبة" المواطنين، وهو ما أثار سيلاً من النكات والتهكم على وسائل التواصل الافتراضي.

بين الحين والآخر، تفاجئ حكومة دمشق السوريين بقرارات - طالت جميع القطاعات - لا تخدمهم، بل تخدم فئة قليلة من المحسوبين عليها والسماسرة والمتنفذين والمافيات.

وعلّق عيسى البارودي قائلاً "بربك كرمال تلت دول بيستقبلونا.. حلوي ندفع 500 ألف حق جواز سفر".

فيما قالت فرج الجهجاه في السياق عينه "إن لم تستح فافعل ما شئت".

كما علق أبو رياض مطر ساخراً "الله يعطيكون العافية.. ما عم تقصروا... الله يشل ايدكم".

ومن جهته، قال عايد سام "الحد الأدنى للرواتب للموظفين 82 ألفاً، وتكلفة الجواز الفوري 500 ألف... دولة بعكس التيار".

وكانت قد أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق بتاريخ 25 أيار، تعميماً أعلنت بموجبه إمكانية الحصول على جواز السفر فوراً ودون الحاجة لحجز دور على المنصة الإلكترونية، لكن بشرط دفع مبلغ 300 ألف ليرة سورية.

(م ش)