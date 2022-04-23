رفع الستار عن نصب تذكاري للشهيد يوسف كلو في قامشلو

ورفع اليوم الستار عن نصب تذكاري للشهيد يوسف كلو في مدخل مدينة قامشلو الغربي برعاية القيادة العامة لوحدات حماية الشعب وبلدية الشعب في قامشلو.

واستشهد يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد كلو في الـ 9 من شهر تشرين الثاني 2021 في حي الهليلة في مدينة قامشلو جراء قصف بواسطة طائرة مسيرة للاحتلال التركي.

الفنان الذي شارك في تشكيل النصب التذكاري أمين عبدو قال في تصريح لوكالتنا أنه شارك مع كل من محمد أحمد وروكش عثمان وعزت عبدو بتشكيل النصب التذكاري منذ 6 كانون الثاني من العام الجاري، حيث يبلغ ارتفاع النصب 370 سم.

وشارك في مراسم رفع الستار عن النصب التذكاري العشرات من الأهالي وممثلين عن الأحزاب السياسية. القائد العام لوحدات حماية الشعب نوري محمود ألقى كلمة خلال المراسم قال فيها: "إن العم يوسف هو رمز للوطنية، وناضل من أجل مستقبلنا، وبهدف ترسيخ هذه الروح الوطنية بيننا ارتأينا إقامة هذا النصب التذكاري للوطني يوسف كلو، ليبقى حياً بيننا بشكل دائم".

كما ألقى إبراهيم كلو، وهو شقيق الشهيد يوسف كلو كلمة وصف الحدث بأنه بمثابة الولادة الثانية ليوسف كلو.

إبراهيم كلو توجه بالشكر لوحدات حماية الشعب لرعايتها إقامة النصب التذكاري للشهيد يوسف كلو، كما توجه بالشكر للإدارة الذاتية التي تواصل أداء مهامها رغم الهجمات التي تتعرض لها.

إبراهيم كلو أشار أيضاً إلى الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد مناطق جنوب كردستان، وأضاف: "أحي مقاومة كريلا الحرية في زاب وآفاشين، ونقول للكريلا على ذرا الجبال الحرة إنكم أبطالنا وكرامتنا، ونناشد الشعب الكردي بالوقوف كتف إلى كتف في مواجهة الاحتلال".

ومن ثم تم رفع الستار عن النصب التذكاري من قبل عائلة الشهيد يوسف كلو والقيادي في وحدات حماية الشعب نوري محمود وسط الشعارات والزغاريد.

وانتهت المراسم بالاستماع إلى مقاطع مسجلة بصوت الشهيد يوسف كلو.

(ك)

ANHA