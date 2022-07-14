رئيسي: طهران سترد رداً قاسياً على أي خطأ من واشنطن أو حلفائها

وحذّر رئيسي، الولاياتِ المتحدةَ وحلفائها من زعزعة أمن الشرق الأوسط، قائلاً، إن طهران لن تقبل بأي انعدام للأمن أو أزمة في المنطقة معتبراً أن أي خطأ سيتم التعامل معه بردٍّ قاسٍ.

وشدّدَ على أن إيران ترفض تدخلاتِ الولايات المتحدة في المنطقة كونها ستؤدي إلى ضرب الأمن الإقليمي، بحسب زعمه، واعتبر أن “واشنطن تدرك فشلَ سياسة الضغوط القصوى.

ويأتي ذلك في أعقاب تعهّدِ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إعلان أمني تم توقيعه مع إسرائيل، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم “جميع عناصر قوتها الوطنية” لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

(سـ)