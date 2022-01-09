واستقبلت ممثلية مؤتمر ستار في باشور (جنوب كردستان)، يوم أمس السبت، وفداً ضم رئيسة منظمة دابين لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان "دلسوز زنكنة"وممثلة الديانة الزرادشتية في باشور آوات حسام الدين.

استقبل الوفد من قبل ممثلة مؤتمر ستار ليمان شويش، وأعضاء الهيئة الإدارية للممثلية دلفين أحمد وسلافا سليمان.

وجرى النقاش حول أهمية تمكين المرأة في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد، وتطرق الجانبان إلى آخر التطورات التي تشهدها روج آفا وباشور.

هذا وقدمت ممثلية مؤتمر ستار مجموعة كتب عن ثورة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، إلى الوفد الزائر.

(س ر)

ANHA