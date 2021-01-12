رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج: الفعاليات الرافضة للاحتلال التركي ستستمر

حديث رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب العبود جاء على خلفية بدء مجلس الشباب في الحزب بفعالية خيمة اعتصام منذ الـ 9 من الشهر الجاري وتستمر لـ 4 أيام، تضامنًا مع مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، ورفضًا لهجمات الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة تلك التي تتعرض لها ناحية عين عيسى.

وقالت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، عذاب العبود، لوكالتنا "نقف اليوم في هذا المكان في خيمة العز والشرف خيمة الاعتصام الذي ينظمها مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها لنستمر في حزب سوريا المستقبل بتنديدنا واستنكارنا للاعتداءات التي تمارسها الدولة التركية منذ سنوات عدة في سوريا".

وأضافت "الدولة التركية ابتداءً من احتلالها لعفرين والباب وجرابلس خرقت كل القوانين والأعراف الدولية، ومارست أبشع الجرائم بحق السكان الأصليين، وقامت بتغيير المنطقة ديمغرافيًّا، ومنذ احتلالها لمدينتي رأس العين وتل أبيض تمارس فيها الأعمال الإجرامية، وقامت بتهجير الأهالي من أرضهم من غير ذنب، والآن تريد احتلال عين عيسى".

وأشارت السياسية السورية إلى عمليات القصف المتكررة التي تستهدف قرى منبج المحاذية للمناطق المحتلة، وقالت إن هدفها "زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضحت أنهم في حزب سوريا المستقبل حزب ينتهجون وينادون بالنضال السلمي كوسيلة للتغيير الديمقراطي، وقالت "واليوم نستمر بوسائلنا هذه سواء عن طريق مشاركتنا في مظاهرات واحتجاجات وخيم اعتصام".

وفي ختام حديثها، أشارت عذاب العبود إلى أنهم من خلال خيمة الاعتصام يرسلون رسالة إلى العالم والدولة التركية مفادها أنه "مهما كانت الضغوطات سنستمر ونقاوم لإكمال مشروعنا الديمقراطي الذي سيكون بر الأمان لكافة السوريين، وأيضًا الوسيلة الأساسية لمكافحة ومواجهة التهديدات التي تمسّ سيادة سوريا وحياة المدنيين الآمنين".

وشهدت خيمة الاعتصام مشاركة واسعة من مختلف الأوساط السياسية أو الاجتماعية، إذ شارك ممثلو عدد من الأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر في فعاليات الخيمة للتعبير عن تضامنهم مع قوات سوريا الديمقراطية ورفضهم للاحتلال التركي للأراضي السورية.

(كروب/ج)

ANHA