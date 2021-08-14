رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج تطالب جامعة الدول العربية بردع الهجمات التركية

هذا وشهدت قرى مدينة منبج الشمالية والغربية في الآونة الأخيرة تصعيدات عسكرية من قبل الاحتلال التركي استهدف من خلالها منازل المدنيين الآمنين، وسط صمت المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب السوري.

وفي هذا الموضوع، قالت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها عذاب العبود: "بعد تحرير مدينة منبج من رجس الإرهاب الداعشي الذي جلب الظلم والظلام للأهالي ونجاح مشروع الإدارة الذاتية وأخوة الشعوب وتشارك جميع المكونات في بناء وإعادة إعمار منبج وحمايتها، سارعت العديد من القوى والأجندات الداخلية والخارجية إلى تخريب هذا الانتصار لإعادة المدينة إلى وضعها السابق".

وتابعت حديثها بالقول: "كان من أوائل هذه القوى الدولة التركية التي تحاول باستمرار استهداف القرى الشمالية والغربية من المدينة، بهدف إفشال المشروع الديمقراطي الذي نجح في منبج وفي شمال وشرق سوريا، وربما القصف على مدينة منبج أكثف من باقي مناطق شمال وشرق سوريا نتيجة لما تتمتع به مدينة منبج من موقع استراتيجي".

وأشارت عذاب إلى أن الاحتلال التركي فشل بعد عدة محاولات من الهجوم العسكري وعدة أنواع من الحروب كالحصار الاقتصادي والحرب الإعلامية وبث الفتن بين المكونات وإرساله لعدد من الخلايا للقيام بعدة أعمال إرهابية حتى يتمكن من زعزعة الأمان والاستقرار وضرب أخوة الشعوب وتمزيق النسيج الاجتماعي المتكامل بعد تحرير المدينة.

وأضافت: "يعلم جميع الشعب السوري مدى استغلال الدولة التركية للأزمة السورية من أجل تمرير أجنداتها في المنطقة لاستعمارها وإعادة أمجاد الامبراطورية العثمانية وليس التركيز فقط على سوريا بل في العراق وليبيا وغيرها من البلدان أيضاً".

'لم يكن هناك أي تصريح أو إدانة من جامعة الدول العربية'

وأدانت الصمت العربي الرسمي حيال الهجمات التركية" ولم يكن هناك أي تصريح أو إدانة من جامعة الدول العربية بخصوص هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها تركيا بحق النساء والأطفال والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي".

وطالبترئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها حكومة دمشق بتحمل مسؤولياتها "في حماية سيادة الأراضي السورية من أي احتلال تركي"، مضيفة "يجب أن يكون هناك موقف جدي ورادع من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإيقاف انتهاكات تركيا في مناطق شمال وشرق سوريا وفي سوريا بشكل عام".

ونوهت أن الدولة التركية تحاول "الآن تحقيق هدفها من خلال قصفها العشوائي المتكرر كونها لم تنجح عملياً على الأرض بفضل جهود قوات مجلس منبج العسكري وأبناء مدينة منبج من جميع المكونات وكان هذا السلاح الأمثل لمواجهة هذه التهديدات".

وقالت عذاب: "نحن كحزب سوريا المستقبل وكجزء من أبناء مدينة منبج التزامنا بالنهج الوطني والوقوف إلى جانب الشعب للعيش في أمان وكرامة واستقرار، لذلك سنقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبج العسكري في دفاعه المشروع عن الأرض والعرض".

ANHA